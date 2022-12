Paraguay reactivó exportación de carne de cerdo a Rusia

El presidente de Senacsa contó que en noviembre se produjo nuevamente una de las primeras exportaciones de carne de cerdo paraguaya al mercado ruso después de casi tres años.

“Hay que ser un poco francos y comunicar que seguimos teniendo muchos problemas, Rusia sigue teniendo muchos problemas a nivel general y hay mucha incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar, si bien se retomaron algunas conversaciones para exportar a rusia la carne porcina, es una noticia positiva”, destacó.

Recalcó que Rusia es un mercado muy importante para la proteína animal paraguaya, incluso en los últimos tiempos, más ahora que está en guerra, se volvió más compleja la operatividad. “Ahora solamente una empresa logistica llega a Rusia, el costo de transporte aumentó casi 400% para llegar a Rusia con un contenedor congelado enfríado”, señaló.



Agregó que la carne exportada es sin hueso, principalmente tres cortes: bondiola, pata de cerdo deshuesada y menudencias.

Menudencias de cerdo se utilizan por el colageno

José Carlos Martín Camperchioli explicó que la menudencia de cerdo se exporta como valor agregado para lo que son terminaciones de embutidos, o industriales, y que sirve de colageno para darle forma a las diferentes proteínas, básicamente los chorizos que se ven en los supermercados.

“Para darle forma a los embutidos se exporta con una mano de obra adicional, ya sufre un proceso posindustrial. La industria saca los productos a otra industria y ellos se encargan de exportar”, precisó.

Dijo que en el mercado ruso son exigentes cuando quieren ser exigentes, pero cuando necesitan la mercadería, bajan un poco. “Hay una barrera idiomática muy compleja ya, nosotros tenemos los profesionales que también hablan en ruso. Son exigentes”, indicó.

Agregó que los estándares son mucho más controlados en cuanto a bioseguridad y nutrición. Desde 2019 a este año, Paraguay aumentó a casi 30% su producción de lechones y la producción de cerdo en el país. Dijo además que si bien las exportaciones van a ser considerablemente menores, la producción aumenta, lo que da la pauta de que el mercado interno va creciendo más.

Habilitan exportación a Taiwán y la de Cánada está en puerta

El titular de Senacsa contó que también hace un mes recibieron la oficialización que habilita a Taiwán para exportar carne de cerdo, proceso que tardó 4 años y que se logró tras cumplir 15 objetivos planteados por el país asiatico.

“Hoy los precios suben mucho. US$ 1.15, US$ 1.25 el kilo y eso se transforma en venta en US$ 2.5 más o menos. Es más barato que la carne bovina. El cerdo y el pollo son la proteína más consumida en el mundo”, señaló.

Negó que esta apertura de nuevos mercados haga que aumente el precio de la carne de cerdo a nivel local y agregó que incluso el precio de los commodities tienen una tendencia a bajar en general para el año que viene.



Habló también de que terminaron la doble auditoría de Cánada el 21 de diciembre último, con la que obtuvieron un resultado muy positivo, y que en dos meses apróximadamente estarían recibiendo el reporte. Se mostró confiado en poder abrir el mercado de la carne paraguaya al país norteamericano.

Sobre las relaciones con China Continental dijo que el país asiático pide condicionamientos, siendo el primero de ellos romper relaciones con Taiwán. Eso escapa a la capacidad de negociación de Senacsa y tampoco está dentro de la agenda del gobierno, ni de los siguientes que vendrán, según expresó.

Indicó que se necesita el reconocimiento del certificado sanitario y como Paraguay no reconoce China continental, China no reconoce a Paraguay.



Exportación de carne de cordero: no se da por falta de frigorífico y de demanda sostenible

Habló sobre la carne de cordero, que es la que más piden los mercados ahora.

“Autoridades de Catar vinieron a visitar al gobierno en sus inicios. Lastimosamente no tenemos un frigorifico donde se pueda afaenar bajo las condiciones necesarias y tampoco hay una demanda sostenible”, precisó.

Relató como Israel en su momento pidió 2.000 corderos semanales para faena, lastimosamente no se cumplió hasta el momento. Además, exigen algunos controles a lo largo de la cadena que todavía están pendientes.



“El lunes 23 vamos a sacar todas las normativas de control de movimiento y tenencia del sector de pequeño rumiantes, tanto cabras como ovejas. Estamos dando pasos importantes, pero el tema sanitario todavía es un tema menor. El 95% de la carne de cordero comercializada en el mundo es carne con hueso”, señaló.