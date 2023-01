Paraguay sería desplazado por México del ranking de los 10 mayores exportadores de carne

Durante el año 2022, US$ 2.200 millones entraron a Paraguay por exportaciones de carne. Así se dio una alentadora suba, pues en el 2021 la cifra de exportación fue de US$ 1.400 millones.

Una publicación que hizo en octubre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos revela una proyección que indica que este 2023 Paraguay saldrá del top 10 de los mayores exportadores del mundo.

Esto es debido a que su nivel de exportación será superado por México.

Además, el Departamento de Agricultura de EE.UU. incluye en el ranking a la Unión Europea como si fuera un país, lo que hará más probable que Paraguay sea expulsado de la lista.

Cifras de exportación aumentaron

Pese a que probablemente saldremos de este ranking, la realidad es que nuestras cifras de exportación aumentaron. Ahora se deberá ver cuál es el golpe que nos deja la sequía tan importante que hemos venido sufriendo desde el año 2020.

El año 2022, Paraguay terminó en el puesto 9, al igual que hace tres años. Esta proyección es avalada por la Senacsa y por el sector cárnico, dijo José Carlos Martins.

Otro factor es que venimos desde el 2020 enfrentando una sequía importante que afectó mucho y produjo una superexportación.

“La inflación a nivel mundial hizo que de 2020 a 2022 aumentemos casi en US$ 800 millones. Antes exportábamos US$ 1.400 millones y este 2022 exportamos US$ 2.200 millones”, puntualizó el titular del Senacsa.

Habrá disminución de hato ganadero

Como la sequía presiona a la faena de animales se verá una pequeña disminución del hato ganadero, que se estima en 200.000 cabezas, producto de una superproducción que se tiene. Esta es la forma en que el sistema se nivela.

Según Martins, lo que hoy se proyecta es que en el 2023 se tenga una disminución de producción en el orden del 10% al 12%.

Otro factor que influye es la microeconomía ganadera y el aumento de costos que los frigoríficos trasladaron al ganadero, lo que genera mucha incertidumbre.

Por otro lado, no se puede negar el monopolio de frigoríficos brasileños.

A pesar de todo, el presidente del Senacsa resaltó que Paraguay tuvo una buena performance en pandemia y pospandemia en cuanto a exportación de carne.

De los US$ 2.200 millones de exportación, US$ 1.700 millones son de carne bovina. El resto es carne avícola y porcina. Además, está aumentando la exportación de maquilas pecuarias, el sector textil y de autopartes.