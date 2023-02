Sospechan que hay otras intenciones tras reclamo de ENBPar

El extitular de la ANDE, Pedro Ferreira, dijo que si esta hipótesis es cierta, entonces los brasileños están esperando una segunda arremetida como para poner sobre la mesa de negociación algo que ni siquiera tienen. “Es un distractor en este caso. No es lo que quieren obtener”, expresó.

Recordó que en el año 2018, Eletrobras planteó lo mismo, respecto a la contratación de la ANDE. “Lo hablé personalmente con el presidente de Eletrobras cuando eso, y le dije ‘ustedes firmaron esto, están de acuerdo con esto’. Ellos sabían en esa oportunidad que no tenían la razón cuando plantearon este tema”, comentó Ferreira, haciendo referencia al reclamo que la empresa brasileña hizo a Itaipú en aquel año, pretendiendo no pagar por su contratación de potencia.

El extitular de la ANDE comenta que los brasileños “metieron este tema” en la agenda con el Paraguay, y que finalmente, aunque en los papeles no obtuvieron ningún cambio referente al Acuerdo del 2007 (que le da prioridad a ANDE sobre la compra de los excedentes en Itaipú), “en la práctica ellos se fueron y plantearon eso como una reivindicación y finalmente salieron con el Acta Bilateral”.

Lea más: ENBPar, del Brasil, pidió a Itaipú que ANDE les pague US$ 202 millones por el uso de energía

Por lo que considera que ahora ENBPar puede plantear una controversia nuevamente porque a ellos no les conviene que la ANDE esté bien financieramente. “Porque si la ANDE está bien, va a poder ejercer la soberanía que le da el tratado para compra del total de la energía paraguaya de Itaipú. A ellos no les resulta muy bueno que haya alguien de este lado capaz de comprar nuestro 50% y una posibilidad es que la ANDE no esté bien financieramente”, dijo.

Agregó que el tema final es tratar de debilitar la posición de la ANDE, ya sea haciéndole ver como una empresa que saca beneficios que no le corresponden o causarle un problema financiero de manera tal de colocarle a la ANDE en una posición diferente a la que está hoy.

Reclamo similar en 2018

Cabe recordar que en octubre de 2021, la Itaipú Binacional informó que Eletrobras regularizó con la entidad la deuda pendiente desde el año 2018, solo por el capital que debía, es decir US$ 54.968.689,19 y no por los intereses que esta falta de pago había acumulado hasta entonces. Dicha deuda se generó porque Eletrobras efectuó en su momento el descuento del citado valor por no encontrarse de acuerdo con los detalles de la facturación de aquel año.

Lea más: Director de Itaipú rechaza deuda reclamada por ENBPar de Brasil

En esta ocasión, con ENBPar se presentó una similar situación, pero por el uso de energía entre junio y setiembre de 2022. La diferencia con la anterior ocasión es que al parecer, esta vez la empresa brasileña sí abonó a la Itaipú por esos meses pero reclama que la ANDE le reembolse dicho pago realizado.

El reclamo actual fue rechazado por el director paraguayo de Itaipú, quien lo calificó de “impropio” y así como de “erradas” las interpretaciones que hace ENBPar sobre el tema.