Transporte Público: Gobierno ya desembolso unos US$ 30 millones por subsidios de 2022

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, confirmó a ABC que ya se concretaron todos los desembolsos en concepto de subsidios a los empresarios del transporte público. Se trata del beneficio que el Estado otorga para que no suba el precio del pasaje, que se mantiene igual desde el 2020.

Las declaraciones las brindó esta mañana, en sede del Ministerio de Hacienda, después de una conferencia de prensa sobre la firma de una adenda al contrato de Zona Franca, entre la empresa Omega Green y el Estado.

Nuestro diario abordó a Segovia sobre los subsidios pagados a los empresarios transportistas y éste confirmó que ya se les pagó lo del año pasado. Si bien no dio una cifra exacta, hay que recordar que en otra entrevista con ABC, el viceministro de Transporte Víctor Sánchez Chamorro, a inicio de diciembre último, había comentado que el promedio de desembolso de subsidios al mes es G. 20.000 millones, unos US$ 3 millones, y que al cierre del año sería “poco más de US$ 30 millones”.

Lea más: Estacionamiento tarifado: juntarán firmas para evitar implementación sin calidad en transporte público

El viceministro había recalcado que el monto del subsidio se define como resultado de la tarifa técnica, que es una fórmula que calcula los costos en el sector y arroja el precio real del pasaje. Teniendo en cuenta que ese precio es mayor al que hoy está pagando el usuario del transporte público, pues el pasaje se mantiene “congelado” desde hace años, la diferencia la paga el Estado en concepto de subsidio.

Por otra parte, días atrás fue abordado sobre la publicación del detalle de esos pagos con recursos públicos y se comprometió ante el Ministerio de Justicia a divulgarlos. Hasta la fecha se desconoce cuánto cobró cada empresa prestadora del servicio del transporte público del Área Metropolitana.

Lea más: Transporte promete publicar subsidios