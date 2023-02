Itaipú: uso del excedente paraguayo figura en la agenda brasileña, señalan

André Pepitone, aún director financiero ejecutivo de Itaipú, que fue designado el 16 de mayo de este año por el entonces presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, explicó a la agencia brasileña, especializada en temas del sector energético, que la binacional se enfrenta a tres negociaciones distintas. “Primero habrá que negociar la tarifa. Si vamos a reflejar en la tarifa toda la reducción de la deuda”.

“Luego está la renegociación del Anexo C y, luego está la nueva discusión sobre el uso de la energía. Si Paraguay puede, de hecho, comercializar su parte -la agencia, entre paréntesis, incluyó 50% - y otro agregado -vender- mesa energía en otros mercados”.

No obstante, Pepitone apuntó que “hay una limitación física -¿la infraestructura eléctrica paraguaya?-, razón por la cual “el único mercado para el excedente que no consume el país vecino es, en principio, Brasil”.

Aparentemente, el Sr. Pepitone desconoce las obras de ampliación de la ANDE o desconfía de los informes de su presidente, Ing. Félix Sosa, quien con frecuencia destaca que con los contratos en ejecución, subestación Yguazú, por ejemplo, el sistema paraguayo alcanzó ya la capacidad necesaria para retirar toda la energía que pertenece a nuestro país en Itaipú.

¿Dónde está el foco de la discusión?

Además, la discusión no se enfoca solo en el tema del mercado, sino principalmente en el “justo precio” para el excedente paraguayo. En otras palabras, no más “compensación”, que en 2022 rondó los US$ 11/MWh, sino precios de mercado.

Canal Energía abordó la entrevista con Pepitone desde la perspectiva de la cancelación de la deuda, la fecha y su monto. Explica que la última parcela de ese tramo del pasivo de Itaipú se paga el martes 28 de este mes y que la misma asciende a US$ 115 millones.

Según la publicación, de esa parcela, US$ 107 millones corresponden al Banco Nacional de Desenvolvimiento (BNDES) y US$ 8 millones a Eletrobrás, que durante 49 años se desempeñó como contraparte de la ANDE en la entidad binacional y, lo más llamativo, también como ventajosa acreedora de esa entidad binacional.

Pepitone señaló también que la tarifa 2023 de Itaipú aún debe “tratarse binacionalmente”, en rigor debió decir “aprobado”, porque en Brasil rige ya la desde enero pasado.