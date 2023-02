ANDE, por primera vez, contrata potencia sin definir tarifa de Itaipú, señalan

Desde el inicio de la operación de Itaipú, el año pasado fue la primera vez que la ANDE contrató potencia sin tener una tarifa de la binacional definida, criticó el anterior presidente de la empresa estatal de electricidad, Ing. Luis Villordo. Añadió que de esta manera, la empresa de electricidad perdió poder estratégico de negociación. “Estos puntos siempre han venido de la mano, potencia y tarifa se discuten juntos”, apuntó.

Asimismo, comentó que el valor pretendido en el Acta Bilateral anulada (en el año 2019) había sido de 2.155 MW de portencia contratada para el 2023. “Sin embargo, la ANDE (con Félix Sosa, al frente), contrató 2.154 MW para el 2023. Es decir, prácticamente el mismo valor del Acta Bilateral”, observó.

Agregó que resaltó este último punto a los efectos de ver la necesidad de dar pasos estratégicos correctos, porque la tarifa será uno de los ejes centrales de discusión en la fase de renegociación del Anexo C.

“Otro de los ejes de discusión será el uso de la energía. Otro eje central de discusión en la renegociación del Anexo C, habida cuenta que a finales de febrero de este año se cancela la deuda, será sobre la moneda de indexación de la tarifa, pues la cancelación de la deuda en dólares abriría ese debate”, manifestó el expresidente de la ANDE.

Villordo mencionó que, anecdóticamente, el valor de la tarifa para el año de 2022 debió definirse a fines del 2021, lo que no ocurrió. “La tarifa para el año de 2022 fue acordada como intermedia durante el segundo semestre de 2022. Estos hechos, que debían servir de ejemplo para la definición de la tarifa del año 2023, pero nuevamente observamos exactamente lo ocurrido en 2022″, explicó.

Resaltó que el futuro gobierno del Paraguay, que asumirá en agosto de este año, tendrá grandes desafíos, como el de definir sus objetivos para la renegociación del Anexo C, tratar el tema tarifario, no solo la tarifa del 2023, como también la tarifa para el año 2024, recordando que la deuda se termina de pagar a finales de este mes y culmina la indexación del dólar a la tarifa.

Para el exconsejero de Itaipú, los antecedentes tarifarios de los años 2022 y 2023 no son auspiciosos para las negociaciones de la tarifa 2024. “Pero allí no terminan los desafíos, se tiene también que definir la potencia a ser contratada para el año 2024, con el agravante de la elevada potencia que la ANDE contrató para el 2023, además de la posición brasileña expresada en sendos reclamos de Eletrobras/ENBPar; sumando a esto la extinción de la vigencia del acuerdo operativo que da la prioridad de uso de excedentes a la ANDE, entre otros puntos importantes”, dijo.

Finalmente comentó que todo esto debe ser definido hasta el 13 de agosto, y otros puntos hasta diciembre de 2023, pocos días y meses después de la asunción del nuevo gobierno.

Contexto del contrato de potencia

El 9 de agosto del 2022, cuando en Itaipú, Paraguay y Brasil acordaron la tarifa intermedia para ese año, de US$ 20,75 KW-mes, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, informaba que la estatal paraguaya contrataría para este año 2154 MW de potencia, es decir 344 MW más que en el 2022, que fue 1.810 MW.

No debe olvidarse que el precio que finalmente pagan la ANDE y ENBPar a la Itaipú es un promedio entre el costo de su energía garantizada, alrededor de US$ 44/MWh y de la superior a la garantizada, US$ 5/MWh. Por consiguiente, cuando la ANDE contrata más potencia garantizada que la superior a la misma, su costo medio sube indefectiblemente.