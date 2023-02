ENBPar, sucesora de Eletrobras, es la que adeuda US$ 18,4 millones a Itaipú

Eletrobras acumuló una deuda en intereses moratorios de US$ 18.460.318 desde finales del 2018 hasta octubre de 2021, que hasta ahora no paga, debido a la factura de US$ 54.968.689 que no quiso abonarle a Itaipú durante ese periodo por no encontrarse de acuerdo con los detalles de la facturación de aquel año.

Según los antecedentes que hay respecto a esta deuda, la misma se produjo cuando Eletrobras se negó a pagar por el suministro de octubre del 2018, con el argumento de que la cuenta se debió a que la ANDE “ingresó” en su contrato entre junio, julio y setiembre de 2018, periodo en el que la empresa estatal del vecino país no retiró toda la energía garantizada y luego descontó ese monto de su factura.

Es el mismo reclamo que nuevamente realizó a la Itaipú la empresa sucesora de Eletrobras, ENBPar, por los meses de junio, julio, agosto y setiembre de 2022.

Lea más: ENBPar, del Brasil, pidió a Itaipú que ANDE les pague US$ 202 millones por el uso de energía

En este caso, ENBPar destaca una diferencia de 1.522 GWh, 1.768 GWh, 1.092 GWh y 677 GWh, de junio a septiembre de 2022, respectivamente, entre el suministro y la energía vinculada asociada a la potencia contratada registrada en la Carta de Compromiso E/DG/050114/19. Los valores referentes a las potencias contratadas equivalentes a dichas diferencias suman US$ 62 millones en junio, US$ 70 millones en julio, US$ 43 millones en agosto y US$ 27 millones en setiembre, totalizando US$ 202 millones, dijo el presidente y director de ENBPar, Ney Zanella dos Santos. Dicho reclamo remitió por nota a los directores de Itaipú, tanto del lado paraguayo como del brasileño, pero no a la ANDE, que es la empresa que según Zanella debe resarcir el pago.

En este caso, a diferencia del reclamo de 2018, ENBPar sí habría abonado ya los montos que reclama.

Pago del 2018 en 2021

Eletrobras reconoció en su momento la controvertida deuda de US$ 54,9 millones a la Itaipú y terminó pagando, el jueves 30 de setiembre dicho valor, que era un remanente de la factura CT-00110/2018, que se encontraba pendiente desde el 2018, referente a la prestación de servicios de electricidad realizada por Itaipú.

Lea más: Eletrobras paga a medias su deuda con Itaipú, solo por el capital y sin los intereses por casi tres años

No obstante, la empresa brasileña no pagó los intereses que hasta entonces acumulaba la deuda y que llegó a US$ 18.460.318.

El cálculo del valor de los cargos moratorios se realiza de la siguiente manera: durante los primeros 15 días, 1/30 (un treintavo) de 0,5% por cada día de atraso; y desde el decimosexto día en adelante, es 1/30 de 1% por cada día de atraso, había detallado el director financiero paraguayo de Itaipú, Fabián Domínguez.

Consultadas fuentes del Directorio de Itaipú sobre aquel pago de capital, sin los intereses, resaltaron que se dio “un gran paso cobrando el capital”. Y añadieron que “los intereses seguimos discutiendo con Eletrobras y entendemos que también vamos a cobrar más temprano que tarde”.

Sin embargo, a la fecha la Itaipú nunca informó que dicho monto acumulado por los intereses haya sido abonado.

Lea más: Lado brasileño de Itaipú quiere llevar a incobrable deuda de Eletrobras

Brasil quería que sea “incobrable”

En noviembre de 2020, el director financiero paraguayo de Itaipú contó que había posiciones encontradas en el directorio de la binacional sobre la deuda de Eletrobras, de octubre de 2018, porque el directorio paraguayo buscaba cobrarla (o compensarla), pero del lado brasileño querían pasarla a incobrables para sacarla del balance. En este nuevo caso de reclamo, el director paraguayo de Itaipú señaló que este es “impropio” y con “erradas” interpretaciones de acuerdos.