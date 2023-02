Expresidente de ANDE cree que reclamo de ENBPar será parte de la revisión del Anexo C

Lo que busca el Brasil, con el último reclamo realizado por la Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional SA (ENBPar), la sucesora de Eletrobras, es posicionarse, limitando la disponibilidad energética para el Paraguay en función de la energía garantizada asociada a su contrato y la afluencia de la cuenca, según el anterior presidente de la ANDE y exconsejero de Itaipú, Luis Villordo.

“Es decir, pretenderían discutir la interpretación del numeral II.4 del Anexo C en la renegociación del Anexo C sobre el uso de la energía, limitando la energía disponible para el Paraguay en función a su potencia contratada y a la afluencia. Esta suposición se ve reforzada en la nota de ENBPar, cuando se lee que es encaminada con copia al Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía”, manifestó.

Como antecedente al reciente reclamo de ENBPar por US$ 202 millones, Villordo recordó que en el 2018, Eletrobras reclamó a la ANDE por la utilización de la energía asociada a su potencia contratada, dejando de pagar US$ 54.968.689 correspondiente a la parte de la factura de su potencia de octubre de ese año, alegando que debía ser pagado por la ANDE. Sin embargo, la Eletrobras regularizó el monto no pagado en el año 2021, habida cuenta que dicha deuda fue aprobada por el Consejo de Administración el 26 de abril de 2019.

Con respecto a este reclamo, mencionó que en la 301° reunión del Consejo de Administración de la Itaipú, él, en representación de la ANDE, manifestó que se había operado de acuerdo a las cartas mensuales E/GB/025157/18, E/GB/030118/18 y E/GB/039793/18 respectivamente, alegando además que en el numeral 3.3 de dichas cartas estaban previstos los procedimientos relacionados al reclamo de la Eletrobras. “Por tanto, no existirían argumentos válidos que sustenten el reclamo. Entendemos que por ello la Eletrobras ha pagado la deuda, adeudando aun los intereses”, expresó.

Por ello, y siguiendo la misma línea de raciocinio por la cual era desconocía la deuda de los US$ 54 millones, se observa que desde el año 2018 hasta inicio del 2022, se viene registrando una seca que se agudiza en toda la cuenca de Itaipú, con un impacto cada vez mayor, y consecuentemente generando una gran disminución en la producción anual de energía. “Esta situación de baja disponibilidad de energía en la Central, repercutió directamente en los ingresos de Paraguay y Brasil y en la disponibilidad de excedentes que prioritariamente utiliza la ANDE, obligándole a la ANDE, con mucha frecuencia, a hacer uso de la cesión de potencia de la Eletrobras para cubrir su demanda, cesión de potencia ésta que se encuentra prevista en el Acuerdo Operativo firmado en el 2007, y debidamente reglamentada y vigente hasta fin del año 2023″, detalló.

Villordo continuó explicando que “por los antecedentes de público conocimiento, subsiguientes al año 2018, hasta el 2022, si bien Eletrobrás pagó sus facturas correspondientes a sus contratos, de haber seguido el mismo raciocinio del desconocimiento de la deuda de los US$ 54 millones y de los US$ 202 millones de ENBPar, se podría suponer que esta situación fáctica serviría de argumento al Brasil para sustentar su postura y rediscutir sobre el uso de la energía, o sobre la distribución de la energía”.

En qué consiste la queja del Brasil

Cabe recordar que el 29 de diciembre pasado, el presidente de ENBPar, Ney Zanella dos Santos, remitió una nota a los directores de Itaipú (lado paraguayo y lado brasileño), donde sostiene que la ANDE utilizó la energía excedente a menor precio entre junio y setiembre de 2022, y que eso generó una deuda de US$ 202 millones, que la ANDE debe cubrir.