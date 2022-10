Deuda de Itaipú acaba en febrero del 2023

Detallaron que hasta el año 2021, el valor de pago del servicio de la deuda de construcción de Itaipú Binacional se mantenía constante, y ascendía a aproximadamente US$ 2.000 millones. En el año 2022, el valor del pago de la deuda descendió a US$ 1.442 millones, es decir, una reducción de casi US$ 600 millones, con relación al cronograma de pagos que se venía cumpliendo en años anteriores.

Asimismo, para el año 2023, el monto previsto de pago disminuye a US$ 279 millones, siendo este año el de la cancelación total de esta deuda, concretamente en el mes de febrero de dicho año, especificaron.

Revisión del Anexo C

Cabe recordar que, el costo de la construcción de Itaipú, con las cargas financieras incluidas, se calcula que ronda los US$ 60.000 millones. Y el próximo año, al cumplirse los 50 años de la firma del tratado y al quedar cancelada la deuda, se deberá revisar el Anexo C de dicho tratado.

En este contexto, el actual gobierno de Mario Abdo Benítez, en los últimos meses dejó de hablar públicamente acerca de este evento que genera gran expectativa. Se habla de que con la aplicación directa del texto del Anexo C, la tarifa de Itaipú podría bajar hasta en un 60%, que es lo que hoy representa en el costo de la deuda en la misma. Sin embargo, hasta ahora nadie del Gobierno da a conocer cuál será la postura de Paraguay en las negociaciones con el Brasil respecto a la tarifa y a la revisión de dicho documento binacional.