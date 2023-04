Ingresos estancados y alta inflación elevaron la pobreza extrema en 2022

El incremento de la pobreza extrema es una situación muy visible últimamente tanto en la capital como en distintos puntos del país, lo que se confirma con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) que al cierre del 2022 arrojó un incremento de esta franja llegando a 414.867 personas, el 5,6% de la población total del país. Esta cifra es superior a los 283.523 pobres extremos que había en el 2021 y que representó el 3,9% de la población en ese año, o sea que unas 131.000 personas más en solo un año.

Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto reflexionó sobre la situación y explicó que el año 2022 fue muy difícil para la economía en general por los efectos de la sequía, el aumento del precio de los combustibles y de la alta inflación, y, en particular, el importante aumento en los precios de la canasta básica de alimentos, y que en efecto esto afectó con mayor fuerza al segmento de la población más vulnerable

Lea más: Casi se duplicaron pobres extremos en zona urbana en 2022, según encuesta

Aumento de los precios de la canasta básica

“El aumento de los precios de la canasta básica impacta directamente en la medición de la extrema pobreza: ingresos estancados con inflación en los precios de alimentos lleva a un aumento en la pobreza extrema”, afirmó.

De acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la inflación en el último año fue del 8,1%, mientras que la variación en la canasta de alimentos fue de casi 10%.

Del total de pobres extremos, 141.488 ciudadanos corresponden al área urbana, sector que presentó un aumento del 82% respecto al 2021, cuando unas 77.490 personas estaban en esta condición. Es decir, en solo un año, unas 63.998 personas pasaron a una condición extrema, esto se evidencia a diario por ejemplo en las calles del microcentro capitalino donde se observa mayor cantidad de indigentes, personas adictas e indígenas, como también en otros puntos del país.

En el campo, explicado por la sequía que afectó la producción, también se observó un incremento del 32% en un año, pasando de 206.033 pobres extremos en el 2021 a 273.379 en el último año, es decir en un solo año, la cantidad de personas en la línea extrema afectó a 67.376 personas más.

Lea más: La inflación en el año 2022 fue del 8,1%, según BCP

Mejorar la focalización de los subsidios

Barreto refirió que en términos de políticas públicas lastimosamente no hay recetas mágicas para contener la pobreza extrema. Dijo además que los programas de transferencias condicionadas como Tekopora son las que están diseñadas como un sistema de protección para los segmentos en pobreza extrema.

“Estos programas tienen que tener la flexibilidad para responder a estas coyunturas difíciles ampliando sus montos y cobertura, y hay que mejorar su focalización para que lleguen efectivamente a la población meta de manera efectiva” apuntó.

En paralelo están las políticas de características más estructurales, como sistemas de capacitación para dotarles de mejores capacidades para acceder a puestos de trabajo dignos para que vayan saliendo adelante y accediendo a mejores estándares de vida con su propio esfuerzo. Y de manera aún más general seguir mejorando la predictibilidad y generando más dinamismo en la economía para que haya cada vez más oportunidades de ingresos para la gente

Lea más: Subsidios evitaron que más personas cayeran en la pobreza extrema, según el INE

Línea de pobreza extrema

El costo mensual de la canasta básica de alimentos o línea de pobreza extrema en el área urbana en fue de G. 346.195 por persona y G 316.157 para la zona rural “Los pobres extremos en áreas urbanas son los que no llegan a G. 11.500 por día y en la zona rural los que no alcanzan los G.10.539 por día” Respecto a los que preocupan el rango de pobreza total, son los que no alcanzan, en zonas urbanas G. 27.500 por día y en zonas rurales a G. 19.930.