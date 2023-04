Oficinas fantasmas: MOPC usará recursos de Itaipú, si no consigue plata de fallido metrobús

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, informó ayer que este lunes inaugurarán las oficinas fantasmas del puerto de Asunción, obra que forma parte del programa de reconversión urbana y metrobús, que se convirtió en un monumento de la improvisación de gobiernos colorados.

Las costosas torres no pueden ser usadas porque no tienen ni accesos, ni equipamientos básicos como fibra óptica, por lo que los ministerios beneficiados no se pueden aún mudar allí.

Ante este bochorno, Obras Públicas está apurando la mudanza de algunos consultores al sitio, para ocupar al menos tres de los doce pisos que tiene una de las torres que le corresponde a dicha institución. Además, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ocupará el edificio que le correspondía a la Cancillería, porque esta institución tiene recursos propios para amoblar las oficinas.

Lea más: Torres fantasmas, engendro de gobiernos colorados

Dinero del metrobús o de Itaipú para equipar oficinas

Justamente, el MOPC busca la reasignación de una parte del saldo del préstamo del fallido metrobús -del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, para que unos US$ 34,1 millones de la fallida obra se puedan utilizar en obras complementarias y equipamiento de las oficinas de Gobierno.

Pero este plan normativo no se estudia aún en el Congreso y la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado todavía no dictaminó al respecto. Solo la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones de la cámara alta recomendó la aprobación del proyecto.

El ministro del MOPC, Rodolfo Segovia, señaló ayer, tras una reunión con parlamentarios, que si el Congreso no aprueba esta reasignación que están esperando desde hace un año, están viendo para utilizar recursos de Itaipú para estos trabajos que faltan.

“Hoy (por ayer) tuvimos una reunión en el Palacio de Gobierno con autoridades y directores de Itaipú, viendo también recursos de la binacional para utilizar fondos de Itaipú. Después de estas noticias en cuanto a las tarifas, va a haber disponibilidad de recursos por parte de ellos (Itaipú) y que algo de eso se puede reasignar también a los edificios de Gobierno”, expresó.

Cuando se le insistió cuánto recurso de Itaipú quieren utilizar para este propósito, Segovia señaló que eso está en análisis y que en los próximos días se sabrá la cifra que podrán disponer de la binacional.

Lea más: Comuna no aprobó costosas torres “fantasmas” del Gobierno de Cartes

Presentaron modificaciones a la Municipalidad

En otro momento, el ministro indicó que ya presentaron todas las modificaciones que solicitó la Municipalidad, de manera a que la comuna pueda aprobar la construcción de los edificios de forma provisoria, según acordaron la semana pasada.

“El lunes, a las 15:00, presentamos todas las documentaciones que nos estaba requiriendo (la comuna), un día antes del compromiso que asumimos. Estamos a las resultas de las verificaciones de parte de ellos”, expresó. Segovia dijo que esperan que la aprobación se concrete esta semana.

Obra con retraso y sobrecosto

La construcción de las torres de las oficinas de Gobierno del puerto estuvo a cargo del Consorcio TBI –integrado por empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA, y la Constructora Itasa SA.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones en 2017 (US$ 67,5 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 81 millones al cambio de ahora), es decir; registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,5 millones), que representa un incremento del 20%. Además, la obra tuvo importantes retrasos durante su ejecución.