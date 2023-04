Torres fantasmas, engendro de gobiernos colorados

La obra de las oficinas del Gobierno del Puerto de Asunción se convirtió en una contundente demostración de la improvisación de los gobiernos colorados de los últimos años, ya que además de tener sobrecostos multimillonarios, no cuenta con accesos y ni siquiera con equipamientos básicos para que los ministerios se muden allí.

Además, tras el fracaso del metrobús, que debía tener una terminal en la zona de las onerosas torres, hoy no se cuenta con un transporte público eficiente para que la ciudadanía se traslade hasta ese lugar.

Los problemas comenzaron -y se alertó de ello- desde el inicio del plan, durante el Gobierno de Horacio Cartes (ANR). El entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, adjudicó las obras en el 2017 al Consorcio TBI –integrado por empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA, y la Constructora Itasa SA–, sin tener el financiamiento asegurado. Además, forzó la construcción de las torres dentro del programa de “reconversión urbana y metrobús”.

Solo US$ 13 millones debía destinarse a oficinas de gobierno

El préstamo que aprobó en el 2013 el Congreso para desarrollar el “programa de reconversión urbana y metrobús” fue por US$ 144 millones. De ese total, US$ 125 millones corresponden a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), US$ 19 millones de la OFID (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y, además, se previeron US$ 16 millones como contrapartida local.

De este empréstito, solo US$ 22,1 millones debían ser destinados para la “reconversión urbana”, de los cuales solamente US$ 13,6 millones correspondían para las oficinas de Gobierno, según los documentos. El resto del dinero, US$ 121,9 millones, debía ser utilizado para el metrobús propiamente y la administración del programa, además de en “imprevistos”.

Sin embargo, la administración del entonces titular del MOPC Ramón Jiménez Gaona (hoy imputado), ya habría violado la ley que aprobó el préstamo, porque amplió sideralmente la contrapartida local para poder ejecutar la construcción de las oficinas de Gobierno, que terminarían costando US$ 81 millones.

La mayor parte de la obra se financió con recursos propios del Estado, principalmente de bonos soberanos, y solo el 15% del plan lo costeó el BID, pero el contrato se ejecutó con las políticas de ese organismo multilateral, evadiéndose la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Trabajos se iniciaron en 2018, con aprobación municipal

La construcción de las torres empezó en julio del 2018, tras la aprobación de los planos por parte de la Municipalidad de Asunción, durante el tiempo en que era intendente Mario Ferreiro, un mes antes de que culmine el gobierno de Cartes. Desde allí comenzaron los problemas de retrasos por inundaciones de la zona de obras.

Ya con el Gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), con Arnoldo Wiens (ANR) al frente del MOPC, se dieron cuenta de que las oficinas no contaban con estacionamiento suficiente, por lo que aprobaron un sideral agregado de pagos para el Consorcio TBI.

Eso fue para añadir al contrato la construcción del “eje cívico”, un parque de 25.450 m2, ubicado a nivel de la planta baja de los edificios. Por debajo se construyó un área de estacionamiento para 1.400 vehículos. Con el sitio de aparcamiento de los edificios y el eje cívico se debían contar con 2.700 lugares para automotores, se informó en esa ocasión. Pero ayer el MOPC hablaba de solo 1.500 lugares para aparcar.

En este sentido, la obra fue adjudicada por G. 478.828 millones (US$ 67,5 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 81 millones al cambio de ahora), es decir; ya se registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,5 millones), que representa un incremento del 20%.

Pero los problemas no culminaron allí, ya que el año pasado, cuando las torres ya estaban siendo culminadas, “descubrieron” que para energizar los costosos edificios iban a necesitar la construcción de la “Línea Subterránea de Alimentación de Media Tensión de 23.000 Voltios”. Estas labores fueron adjudicadas a la firma Benito Roggio e Hijos S.A por otros G. 5.848 millones.

Recién tras la culminación de las obras de media tensión se pudieron probar los equipos de los edificios, tales como ascensores y climatización, pero ningún ministerio se puede mudar aún en el lugar porque no tiene los mobiliarios ni fibra óptica ni accesos. Ahora, cuando el MOPC intentaba mudar a una cantidad ínfima de consultores allí, la Municipalidad comunicó la no habilitación de las obras.

Firma alega que solo faltan trámites para lograr permiso comunal

La Municipalidad de Asunción informó esta semana que no aprobó las obras de los edificios de Gobierno, ubicadas en la zona del Puerto de la capital. Sobre el punto, el Consorcio TBI, contratista de la obra, manifestó ayer que solo faltan “trámites administrativos” para conseguir todas las autorizaciones.

Según la comuna capitalina, los planos del proyecto original fueron aprobados por el Municipio, pero que durante la ejecución se realizaron modificaciones sin autorización, por lo cual la obra fue intervenida y notificada para la presentación de planos acorde a lo ejecutado.

En este sentido, el Ing. Rubén Galeano, vocero de la empresa contratista, señaló ayer que ya presentaron las documentaciones de las modificaciones realizadas a la comuna, tras una intervención realizada en el año 2020. Sin embargo, aclaró que esas documentaciones que presentaron tuvieron observaciones que ahora tienen que corregir. “Los planos con las modificaciones introducidas fueron presentados a la Municipalidad el 22 de junio del 2020″, expresó.

El profesional señaló que las modificaciones sólo tienen que ver en algunas paredes internas, y que la superficie construida, que se aprobó en su momento, se mantuvo en 121.000 metros cuadrados.

“Es solo una cuestión administrativa rápida de solucionar, puesto que nosotros, al tener ahora la recepción provisoria de la obra, podemos recorrer y fiscalizar con la municipalidad”, expresó Galeano.

Al mismo tiempo, señaló que las observaciones de la comuna en cuanto a la falta de accesos, no es competencia de la empresa, puesto que eso no estaba previsto en el contrato que ejecutaron. En este sentido, manifestó que Obras Públicas tiene que buscar las soluciones adecuadas.

Plata de metrobús para “equipar” oficinas

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, volvió a insistir ayer para que el Congreso apruebe la reasignación de saldo del préstamo del fallido metrobús -del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, de manera a que los recursos se puedan seguir utilizando para “equipar” las oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción.

En este sentido, la institución pretende utilizar unos US$ 34,1 millones del remanente del empréstito de la fracasada obra para invertir en varios ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de los edificios que costaron US$ 81 millones, pero que hasta ahora son solo torres “fantasmas”.

“Nosotros tenemos dentro del Congreso de la Nación, desde hace un año, una reasignación de recursos para trabajar por los equipamientos, por las señales y el acceso vial a las oficinas de gobierno”, expresó ayer el alto funcionario, en conferencia de prensa que se desarrolló en el Palacio de Gobierno, tras una reunión de autoridades. El ministro no dio los detalles del origen de los recursos.

Según lo último que informó el MOPC al respecto, Segovia seguían las conversaciones con el BID para ampliar los plazos del préstamo, si el Congreso aprueba la reasignación de los recursos. Vale recordar que ya el 7 de abril del año pasado Obras Públicas solicitó el visto bueno del parlamento para “echar mano” a la plata de la malograda obra, pero no nunca se trató.

Lo concreto es que el contrato del BID expira el 27 de junio del 2023 y, según se supo, la multilateral informó al MOPC que ya no había intención de volver a ampliar los plazos del préstamo del fallido metrobús. Pero Obras Públicas insistió en que se tiene una nueva conversación con la multilateral.

De acuerdo con los datos de Obras Públicas, el remanente del saldo del fallido metrobús se quiere “invertir” en varios ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de los edificios. Por ejemplo, se pretende utilizar US$ 1.100.000 para el acceso por rampa sobre la avenida Stella Maris, US$ 16.000.000 para la provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de control inteligente de sistemas de tecnología de la información y comunicación (TIC) y otros US$ 4.950.000 adquisiciones e instalación de mobiliarios básicos.

El MOPC también quiere usar US$ 2.250.000 para la reparación del muelle del puerto, otros US$ 4.800.000 para la adecuación de los accesos viales en el entorno de los edificios y calles internas del Puerto y otros US$ 5.000.000 no se especifica en qué se usarán.

Inicialmente, los edificios debían ser ocupados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el MOPC, el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Sin embargo, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ocupará el lugar del MRE.

Ministro plantea “solución” a caos con más estacionamiento

El titular del MOPC, Rodolfo Segovia, informó ayer en conferencia de prensa, tras una reunión de autoridades en el Palacio de López, que se sorprendieron de los cuestionamientos por parte de la Municipalidad a la oficinas de Gobierno. Esto porque, según indicó, venían planificando la inauguración de las torres en una mesa técnica, de la que forma parte dicha comuna.

Asimismo, señaló que la “solución” al problema del caos que podría darse en la zona de las oficinas es convertir en estacionamiento la parte del Puerto que debía destinarse a la terminal del fracasado metrobús. Según Segovia, hoy se reunirá con las autoridades de la comuna capitalina.

Además, indicó que con las primeras mudanzas previstas solamente se demandará un cuarto del total de ocupación de los edificios. “Nosotros hoy vamos a estar trasladándonos en 20% a 25%”, refirió. Pero no explicó qué pasará cuando se muden los cinco ministerios en los edificios.

“Nos topamos con esta sorpresa. Tenemos una mesa técnica. En ningún momento ellos (Municipalidad de Asunción) manifestaron en la mesa técnica esta inquietud que lo hacen a través de la prensa”, expresó.

El ministro agregó que no recibieron ninguna notificación con respecto a la solicitud de un plano con las modificaciones aplicadas al proyecto, que alega la municipalidad entre sus argumentos. Igualmente, indicó que se ponen a disposición para atender las observaciones realizadas por la Comuna.

“No recibimos ninguna notificación, no tenemos ningún acto administrativo, ninguna resolución u ordenanza ni trámites legales sobre esa modificación que ellos alegan. Nos ponemos a disposición del intendente y su equipo técnico de trabajar punto por punto en las observaciones que ellos crean convenientes que nosotros tengamos que respaldar”, sostuvo.

Segovia insistió en que no habrá caos en el tránsito de la zona con la mudanza prevista para este abril por parte del MOPC y Aduanas. Agregó que incluso prevén el recondicionamiento de los accesos y de itinerarios del transporte público. “Si hay un temor al caos vehicular, eso no se va a dar. Vamos a reacondicionar los dos accesos”, mencionó.