Comuna no aprobó costosas torres “fantasmas” del Gobierno de Cartes

La municipalidad de Asunción no aprobó las onerosas oficinas “fantasmas” ubicadas en la zona del puerto de la capital, principalmente porque no tienen accesos, según las argumentaciones dadas por la comuna.

De acuerdo con el ente, las condiciones para la aprobación no están dadas por varios motivos, entre ellos, que no se realizaron trabajos de acceso vehicular para asimilar la cantidad de personas que accederán al predio, siendo que este “es un requisito básico para la construcción de edificios de esta envergadura”.

Dicha obra se adjudicó durante el Gobierno de Horacio Cartes, cuando Ramón Jiménez Gaona era titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y formaba parte del “programa de reconversión urbana y metrobús”.

Lea más: Torres de US$ 82 millones del Puerto son “oficinas fantasmas” hasta ahora

Según la comuna capitalina, los planos del proyecto original fueron aprobados por el Municipio, pero que durante la ejecución se realizaron modificaciones sin autorización, por lo cual la obra fue intervenida y notificada para la presentación de planos acorde a lo ejecutado.

Además, la municipalidad señaló la situación del título del predio, que “fue reclamado por el Municipio” y que “es importante brindar seguridad jurídica con respecto a los títulos, además de completar los trabajos de tránsito”.

Lea más: MOPC insistirá para usar plata del fracasado metrobús en “oficinas fantasmas”

Intervención en medio de cuestionada mudanza

La intervención del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez a las oficinas públicas se da en medio de la mudanza de algunas dependencias del MOPC en el lugar, que el ministro de dicha cartera Rodolfo Segovia autorizó para consultores de la institución. Esto porque dichos empleados tercerizados del ministerio cuentan con sus “equipamientos y señales débiles”, pues las costosas torres todavía no cuentan ni con conexiones de fibra óptica, ni muebles.

Es que las costosas torres del Gobierno de Cartes ni siquiera contaban con conexión eléctrica necesaria, por lo que recién el año pasado se tuvo que construir una línea subterránea de alimentación, en media tensión, con una inversión de G. 5.848 millones más.

Es más, los edificios ni siquiera cuentan aún con equipos mobiliarios, fibra óptica, accesos y otros equipamientos que no se previeron desde el principio, por lo que el MOPC pretende gastar unos US$ 34 millones del saldo del préstamo del fallido metrobús para la puesta en operación y funcionamiento de las oficinas.

Lea más: Se espera un caos en las nuevas oficinas de Gobierno por la falta de transporte público

Sin embargo, la reasignación del empréstito no se trató en el Congreso hasta ahora, por lo que las torres seguían hasta la fecha como “oficinas fantasmas”. Justamente, este mote quería cambiar Segovia al mudar allí a los consultores del ministerio.

Los trabajos estuvieron a cargo del Consorcio TBI –integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA. Fue adjudicada por G. 478.828 millones (US$ 68 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (casi US$ 82 millones), es decir; se registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,6 millones).

El plan original era que el sistema metrobús llegue hasta las oficinas del puerto, pero tras el fracaso de dicho plan, no se sabe cómo la ciudadanía se trasladará hasta la zona, ante la falta de transporte público, pues si lo hacen en sus vehículos, lo más probable es que no encuentren estacionamiento.