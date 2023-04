Exportaciones de cigarrillo bajan 54% a marzo, pero el contrabando avanza

Entre enero y marzo del 2023 se exportaron cigarrillos por valor de US$ 4,1 millones, que representa una caída del 54% comparado al mismo periodo del año pasado, cuando sumaron US$ 9,03 millones. Por otro lado, los envíos ilegales no cesan hasta ambulancias utilizan los traficantes para hacer pasar las cargas, pese a los controles.