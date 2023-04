Mañana denuncian penalmente por daño al patrimonio público en Itaipú

En el día del 50 aniversario de la firma del Tratado de Itaipú, el parlasuariano y candidato a senador, Ing. Ricardo Canese, presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, pidiendo la imputación de todos los responsables del que considera un “gravísimo daño al patrimonio nacional”.

En las redes sociales, el ingeniero adelantó que exigirán justicia, transparencia y plena soberanía hidroeléctrica. “El 26 de abril se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Itaipú y nos encontramos ante una corrupción e impunidad galopantes, así como ante un entreguismo aún más galopante”, señaló.

Para las 8:30 convoca a los candidatos a senadores y diputados de la Alianza Frente Guasu Ñemongeta.

El primer hecho que denunciará se refiere a la tarifa de Itaipú. “(Mario) Abdo Benítez fijó una tarifa que le obliga a la ANDE a pagar más del costo real a Itaipú, con perjuicio a su patrimonio y a todos nosotros, los usuarios”, sostiene.

Sobre este punto, cabe mencionar que Itaipú Binacional fijó el 17 de abril último su tarifa para el año en curso en US$ 16,71 kW-mes. Este precio bajó de US$ 20,75 kW-mes en 2022 a un valor intermedio entre lo que proponía el gobierno paraguayo, de mantener la cifra del año pasado y la propuesta del Brasil, de bajar a US$ 12,67 kW-mes, considerando la finalización del pago de la deuda por la construcción de la hidroeléctrica, la que terminó de saldar el 28 de febrero último.

Canese cuestiona a Abdo por “regalar” energía a Brasil

Como segundo punto, el Ing. Canese manifiesta que el presidente de la República “le regaló a las grandes empresas brasileñas, tan sólo entre el 2022 y 2023, nada menos que 371 millones de dólares”. Explica que esto sucedió “al bajarle el precio de exportación de nuestra energía eléctrica de Itaipú que no consumimos”.

Como tercera irregularidad, el parlasuriano señaló que “Abdo Benítez ordenó tirar una enorme cantidad de nuestra agua, energía hidráulica, por el vertedero de Itaipú ahora mismo, abril del 2023, lo que significa un daño al patrimonio del Estado paraguayo en royalties y otros beneficios de más de un millón de dólares por día”.

Y, finalmente, como cuarto punto refiere que el mandatario -que este año concluye su periodo gubernamental- “no ha reclamado nada por la deuda espuria de Itaipú de 4.193 M US$, con poder adquisitivo de 1996, declarada ilegal por la Contraloría General de la República (CGR) en julio del 2021″.

Al respecto, cabe recordar que como resultado de los trabajos de auditoría realizados por la CGR sobre la deuda de Itaipú, se resaltó la abierta violación al Tratado de la entidad binacional en la aplicación de sus tarifas, pero el gobierno paraguayo no se manifestó ante su par del vecino país al respecto.