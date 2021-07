Argentina recuperó como tres veces la inversión en EBY, dicen

El técnico mencionó que está totalmente de acuerdo con lo manifestado por Nicanor Duarte Frutos, director de la margen derecha de Yacyretá, en que la deuda se audite y sea cero, porque los argentinos ya recuperaron como tres veces lo invertido en la represa en la cual nuestro país es socio.

“Estamos preparados para demostrar una auditoría sería, con documentos y registros de la utilización del 94% de la energía que les corresponde, más lo cedido por el Paraguay durante los 26 años de operación de la Central Hidroeléctrica”, expresó el técnico.

También dijo que se conoce muy bien el mercado eléctrico argentino, se sabe cómo han operado y utilizado el suministro de energía de Yacyretá al SADI a través de la estación Rincón Santa María, nodo de exportación, cercano a la CH Y.

“Cuando asumimos en el año 2018, el presidente de la República, Mario Abdo, nos ha dado instrucciones claras de “hacer lo que corresponde defendiendo los derechos soberanos del Paraguay. Llegó la hora de que Argentina regularice la situación en la EBY, que es considerada una pseudoempresa binacional, porque no tenemos una tarifa y una contabilidad saneada, no conforman el Consejo de Administración, no pagan la compensación por territorio inundado que fue fundamental para conseguir mucha producción energética y otras facturaciones irregulares que aplican, y lo más importante congelaron el Anexo C del acuerdo Cartes-Macri, pero eso no les conviene que sea así en detrimento de su socio binacional”, dijo.

“Será significativo sanear de una vez para permitir la inversión en la ampliación de más unidades en la Central que ya es una necesidad. Pero si no se soluciona el problema, el Paraguay debe de ejercer soberanía y usar toda la energía que le corresponde para el desarrollo del país”, finalizó.