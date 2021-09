Paraguay ya está en condiciones de retirar toda la energía que Yacyretá produce

El acto previsto para las 9:00, en el pórtico de salida de las líneas P1 y P2 en la Central Hidroeléctrica, contará con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y del director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, destaca la binacional, a raíz de la importancia histórica que tiene el hecho de referencia.

Explican que las salidas para el suministro de energía al Paraguay a través de las líneas 1 y 2 fueron originalmente diseñadas y aplicadas en la Central Hidroeléctrica Yacyretá por medio de autotransformadores en el nivel de 220 kV y 250 MVA. Y que esto imposibilitaba la disponibilidad de la energía que por Tratado le corresponde al Paraguay.

La EBY, para cambiar esa realidad, finalizó las obras de infraestructura necesarias, adecuando la salida en 500 kV y 1.732 MVA de potencia nominal en las líneas paraguayas N° 1 y N° 2, totalizando 3.464 MVA de potencia nominal de salida, agregan.

Lea más: Yacyretá: pruebas de LP1 se desarrollaron con normalidad

Con estas inversiones se liberan las restricciones de retiro de la energía eléctrica generada por Yacyretá, obteniendo la libre disponibilidad para el Paraguay, se otorga al sistema eléctrico paraguayo mayor confiabilidad, menor pérdida en el transporte y menores cortes de energía.

El Ing. Leopoldo Melo, jefe técnico paraguayo de la Central, explicó que con la LP2, Paraguay ya tenía acceso al 100% de la energía que nos corresponde de Yacyretá, es decir al 50%. Y ahora, con la puesta en servicio de la LP1, que se suma a la misma capacidad técnica de la LP2, el país tendrá la capacidad técnica duplicada. “Ahora podemos retirar toda la producción de la central, que es de 3100 megavatio (MW) (de potencia instalada). Con la LP2 podíamos retirar el 50% de la producción total, y ahora ya podemos retirar el 100%”, reiteró.

Detalló que la potencia instalada en la Central es de 3.100 MW, pero que todo lo que le corresponde a Paraguay es 1.550 MW, es decir la mitad. “Con la LP2 ya pudimos retirar los 1.550 MW, ahora sumando la LP1 podemos retirar los 3.100 MW, que es toda la producción. Eso ocurriría en caso de un colapso del sistema argentino, o si Argentina no retira nada, entonces nosotros podríamos retirar todo lo que pueda producirse”, indicó el Ing. Melo.

Lea más: Adecuación de LP1 de Yacyretá, en la etapa final

Agregó que esta adecuación había que terminarla sí o sí para tener confiabilidad, con dos líneas en las mismas condiciones técnicas como base para la interconexión para crear la red integrada. Esto, en base a que la LP1 también permitirá la interconexión eléctrica entre las centrales de Itaipú y Yacyretá, creando así la red energética integrada regional de mayor envergadura de la región, uniendo los sistemas de Brasil y Argentina y a través de ellos, al Uruguay y Chile; ejerciendo de esa manera su pleno derecho a la energía que le corresponde.

Inversión

Las inversiones para las adecuaciones de ambas líneas (LP1 y LP2) totalizaron US$ 20.000.000, divididas en LP1 por US$ 10.000.000, realizada en dos etapas de US$ 5.000.000 cada una. Y la LP2, otros US$ 10.000.000, con recursos propios de la EBY.

En el caso de la LP 1, a ser puesta en operación comercial este viernes, las tareas fueron realizadas por profesionales del Departamento Técnico de la EBY, con la supervisión de la firma Toshiba de Japón.