Régimen de Jubilaciones: obreros en 30 años y congresistas en 10

Bacigalupo participó ayer del seminario denominado: ¿Cómo mejorar la cobertura y sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones? organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Unión Europea en Paraguay.

“Hoy tenemos que abordar con una conciencia de seguridad social real esta reforma y esta transformación que queremos impulsar desde diferentes sectores”, dijo y luego destacó que se debe apuntar a un sistema menos inequitativo.

En ese contexto, la ministra afirmó que no se puede tener trabajadores que se desempeñan en industrias, en las calderas, que tienen que trabajar 30 años y tener 60 años de edad para jubilarse, mientras que los congresistas acceden a la jubilación con 10 o 15 años de trabajo. “Esas inequidades en Paraguay ya no las podemos sostener”, dijo.

Sostuvo que hay que tener conciencia de que el futuro de los trabajadores no es solamente responsabilidad de un congresista o de un ministro de Hacienda o de una ministra de Trabajo, sino que es de todos, porque en el país existen ocho cajas, ocho estamentos diferentes que establecen diversas condiciones para acceder a la seguridad social.

“Esas inequidades en detrimento de los trabajadores y en privilegios de unos pocos, que además hoy está llevando a la quiebra a determinadas cajas, ya no pueden ser responsabilidad de una sola persona o de un solo ministro”, insistió al reiterar la necesidad de conformar la comisión y lograr un pacto social, como se hizo en España.

Expresó que se debe entender que no solo es un problema de las empresas que no quieren incluir a sus trabajadores, sino también del propio trabajador que no quiere entrar al sistema.

Proyectos para fines de junio

Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, que también participó del seminario, indicó que la seguridad social es un tema que trasciende generaciones, coyunturas políticas y gobiernos, por lo que es un tema crucial para el bienestar económico y social de los países y sus ciudadanos.

“Desde el Ministerio de Hacienda estamos trabajando en proyectos tendientes a mejorar la calidad del empleo, con mayor acceso a la seguridad social. Específicamente, en lo referido a la situación actual de la Caja Fiscal planteamos la creación de una Comisión Nacional que pueda trabajar en una reforma integral del sistema, que garantice los pagos presentes y futuros del sistema”, dijo el ministro.

Además, indicó que se pretende avanzar en la revisión de los segmentos críticos de informalidad laboral para elaborar una propuesta de formalización y acceso a la seguridad social de estos trabajadores.

Llamosas confirmó que a fin de junio o principio de julio el gobierno presentará ante el Congreso los respectivos proyectos, por un lado el que crea la referida comisión de reforma y establece un sistema transitorio para la Caja Fiscal, así como también un proyecto para generar incentivos para que trabajadores de Mipymes e independientes puedan incorporarse al sistema del Instituto de Previsión Social (IPS).

Sobre este último punto dijo que aún no tienen el porcentaje de aporte, pero adelantó que deberá ser menor para generar los incentivos ya que implicará el acceso a la jubilación y a la salud en forma diferenciada.

“Obviamente, no podemos igualar al que aporta un porcentaje mayor, pero ese es el gran desafío, ir incorporando más gente al sistema de jubilación del país”, dijo el titular de la cartera fiscal.

Momento propicio para reformar

A su vez, Guillermo Montt, especialista en Protección Social de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, mencionó ayer durante el seminario que, como en otros países, el comienzo de un nuevo gobierno en el Paraguay es un momento propicio para impulsar ajustes a un sistema de jubilaciones y pensiones.

Expresó que trabajar en un cambio de este tipo requiere de tiempo para el análisis y la convergencia de mirada para abordar temas complejos. “Si no se ponen en marcha en el momento adecuado las reformas de este tipo fracasan y se retrasan en vez de prosperar”, advirtió el especialista de la OIT.

Montt indicó que el país cuenta con la información suficiente, basada en evidencia, para atender los desafíos de cobertura y sostenibilidad de su sistema de jubilaciones y pensiones. “El momento actual es propicio para comenzar a abordarlos”, afirmó.