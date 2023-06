BCP debe pensar en la gente y empezar a bajar tasa para fomentar crecimiento

El economista reflexionó sobre los datos de inflación y en como esto impacta en el poder adquisitivo de las personas al no haber un crecimiento proporcional de los ingresos. Dijo que si bien el Salario Mínimo Legal se estaría ajustando en torno al 5,1%, de acuerdo con la inflación acumulada desde el último reajuste, son muy pocas las personas que realmente se benefician con este reajuste. “Eso es lo preocupante”, indicó

De acuerdo con los datos de la inflación al mes de mayo publicados por el BCP, el reajuste del SML estaría en torno a G. 130.065, lo que llevaría a un sueldo básico de G. 2.860.372. Estos datos serían analizados por el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) en el transcurso de este mes, a fin de que pueda entrar en vigencia desde julio próximo.

Crecimiento debe ser proporcional a todos los sectores

El economista expresó que un gran porcentaje de la población que recupera su poder adquisitivo, lo hace cuando crece su ingreso nominal, pero que lastimosamente no se está viendo en todos segmentos de la economía. “Hoy la economía se recupera en sectores puntuales como el agropecuario o la energía, donde se va notar un repunte interesante; pero no va crecer en el comercio, en los servicios en las construcciones y en otros ámbitos donde hay mucha gente empleada que al final ve que su salario se mantiene estático” expresó.

Es preciso bajar la tasa

En ese sentido, el economista indicó que solucionado el tema monetario, ya es tiempo que el Banco Central del Paraguay (BCP) piense en la gente y empiece a bajar la tasa de interés de su política monetaria, ya que de esa manera se podrá fomentar el crecimiento económico para todos los demás sectores.

“Para mi que una tasa de interés elevada como la que tenemos actualmente (8,50%), va en contra de la mejora del poder adquisitivo y ya no hay ninguna razón para seguir sosteniendo una tasa de referencia tan alta que termina trasladándose al bolsillo de la gente y termina generando problemas.

Al cierre de mayo último, la inflación interanual se ubicó en 5,1%, dentro del rango meta (4%+-2%) por segundo mes consecutivo.

Ferreira advirtió que con los niveles actuales de la tasa referencial de política monetaria no hay incentivo para la inversión y al no invertir no se generan fuentes de trabajo y al no generar trabajo, tampoco no mejora la calidad de vida de la gente.

“Creo que eso es lo importante hoy, eso implica bajar la tasa de interés. El BCP ya no tiene excusas, para seguir sosteniendo estos niveles tan altos”

Inflación cero no es reducción

Manuel Ferreira explicó que la inflación cero que se tuvo en mayo último no refleja precisamente una reducción de precios.

Los precios no bajan, simplemente se desaceleran o avanzan en un ritmo menor al que venía aumentando anteriormente. “Si en cierto rubro, el precio aumentó 18% el año pasado, a este año se le suma un porcentaje talvez inferior, pero no hay una retracción” detalló.

Al sumar las variaciones en cada año, vemos como lo que va ocurriendo es que el poder adquisitivo de la gente va disminuyendo al no haber un crecimiento del ingreso nominal en la misma proporción que aumentaron sus gastos, detalló Ferreira.

Inflación en alimentos, 25% en dos años

En el programa Enfoque Económico de ABC Cardinal se detalló sobre el informe de inflación a mayo último que revela un aumento de más del 25% solo en el rubro de alimentos en los dos últimos años. Si bien se nota una desaceleración, en este rubro se sigue observando incrementos moderados en los precios. Según los datos oficiales, a mayo del 2022, la inflación en alimentos fue del 18% interanual, mientras que a mayo de 2023 se registró de nuevo un aumento del 7,5%, lo que evidencia que los precios sigue en alza.