Superávit en balanza comercial llegó a US$ 1.216 millones hasta mayo

De acuerdo con el reporte de comercio exterior publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) el superávit en la balanza comercial (US$ 1.216 millones a mayo) es ampliamente superior al resultado deficitario de US$ 1.376,8 millones al déficit que se registró en el mismo periodo del 2022, a causa del bajón de las exportaciones.

De hecho el superávit se explica justamente por el repunte observado en las exportaciones, tras el bajón que se reportó el año pasado a causa de la sequía que impactó en los principales cultivos y producción de energía.

Exportaciones por rubros

Según los datos, las exportaciones totales al mes de mayo del 2023 alcanzaron un valor de US$ 7.174,9 millones, 26,9% mayor a los US$ 5.653,0 millones a mayo del año anterior. En lo que respecta a las exportaciones registradas representaron el 69,7% del total, alcanzando US$ 5.000,7 millones, superior en 25,2% al valor acumulado a mayo del 2022.

El reporte de comercio exterior detalla justamente que el incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por los mayores envíos de granos de soja, energía eléctrica y arroz. Solo en envío de soja, los ingresos por exportación representaron US$ 1.868 millones, 132% más que en el periodo anterior , que en término de valores representaron US$ 1.065 millones más solo en este rubro.

Por otra parte, los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 438,2 millones, superior en 8,9% a lo registrado en el mismo periodo del año 2022.

En lo que respecta a las reexportaciones representan el 24,7% del total y alcanzaron un valor de US$ 1.775,7 millones, con un aumento de 29,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las otras exportaciones, con un 5,6% de participación, registraron un aumento del 38,4% comparado con el valor a mayo del año anterior, situándose en un nivel de US$ 398,5 millones.

Importaciones con leve aumento

A mayo del año 2023, las importaciones totales alcanzaron US$ 5.958,8 millones, que representa un aumento de 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 5.715,5 millones, un 2,5% superior con respecto al valor acumulado a mayo del 2022, mientras que las otras importaciones representaron el 4,1% restante, por un valor de US$ 243,3 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 13,4%.