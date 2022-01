Exportaciones aumentaron 21% en 2021 e ingresaron US$ 13.979 millones

Según los datos, los envíos externos registrados fueron impulsados principalmente por mayores entregas de soja en granos, aceites, carnes y cuero, atenuados en parte, por las menores exportaciones de energía eléctrica. Así, por ejemplo, la comercialización de soja totalizó en el año 2021 un ingreso de US$ 2.975 millones, 39% más que el registrado en el año 2020, cuando los envíos de estos productos totalizaron US$ 2.146 millones.

Lea más: BCP confirma fuerte revés del comercio exterior en el 2020

Además se destaca el hecho de que los ingresos fueron mayores en el 2021 a pesar de que el volumen enviado (6,32 millones de toneladas) de grano de soja fue inferior al 2020 en 4,4%. Esta situación se debe, según explicaron los técnicos del BCP, al mejor precio del producto en el mercado internacional.

Por otra parte, la exportación de aceite de soja también registró un incremento del 49%; en tanto que los envíos de carnes aumentaron 39% y los envíos de cuero se incrementaron en 105%.

En lo que respecta a la exportación de energía, esta se vio afectada por la sequía que influyó en una menor generación y por ende caída de los ingresos en 6,6%.

En cuanto a las entregas realizadas bajo el régimen de maquila, alcanzaron los US$ 865 millones en el último año que representó un aumento del 60% con respecto al 2020, según los datos.

De acuerdo con el informe , la mayor parte de los envíos bajo régimen de maquila fueron destinadas al Brasil (73%). Se destacan principalmente, los envíos de hilos y cables por valor de US$ 228 millones en el 2021, prendas y artículos textiles por US$ 121 millones.

Comercio fronterizo aún no llega a niveles pre-pandemia

Una de las ramas muy golpeadas en el 2020 fue el del comercio fronterizo y aunque en 2021 hubo una mejora en las reexportaciones, aún no llegan a los niveles de pre-pandemia.

Según los datos del BCP, las reexportaciones representaron en el último año el 19% del total exportado por el país, alcanzando US$ 2.762,4 millones. Comparado al 2020, cuando sumó US$ 2.609 millones, hubo un aumento de 33,5%. Sin embargo, en el 2019, las reventas o reexportaciones alcanzaron US$ 3.586 millones y representaron el 28% del total exportado por el país. En lo que vemos que la participación de este rubro se redujo casi 10 puntos en solo dos años.

En cuanto a la expectativa sobre el comercio exterior para el presente año, Miguel Mora economista jefe del BCP indicó que se espera que las exportaciones en general aumenten apenas un 0,5% debido a los impactos de la sequía en la producción agrícola y generación de energía.