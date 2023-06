Transportistas alegan al Ministerio de Trabajo que choferes eligen trabajar “en negro”

César Ruiz Díaz, representante del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), reconoció que hay violaciones de derechos laborales de los choferes, al afirmar que ellos (los trabajadores) eligen cobrar por itinerario recorrido, conocido como “redondo”, en vez de un salario mensual y contar con seguro social. Las declaraciones las brindó ayer a ABC, tras una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Del encuentro participaron los viceministros de Trabajo, Luis Orué, y de Transporte, Óscar Stark, y representantes de la Federación de Trabajadores de Transporte (Fetrat), así como la mesa sindical paraguaya y funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS).

La reunión se dio luego de que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) detectara que gastos declarados por un grupo de transportistas no cuentan con respaldo documental, y la mayoría de esas supuestas erogaciones se dieron en salarios del personal.

Con esto, SET reforzó la denuncia que hace años sostiene Fetrat sobre trabajadores en negro, que son declarados como gastos ante SET para pagar menos impuestos pero no están en IPS ni se les menciona ante el MTESS. Ahora Cetrapam lo confirmó también y “en las narices” del MTEES y la previsional.

“Muchos choferes optan por ese sistema de pago porque generalmente cobran más. Hay toda una problemática pero problemática amigable que ha permitido el diálogo con los representantes sindicales”, dijo Ruiz Díaz.

Según informó, se estableció una agenda de tareas en el marco de la reunión de ayer, que fue declarada en cuarto intermedio y continuará el 6 de julio próximo.

Viceministro reconoce que hay choferes que prefieren trabajar “en negro”

Referente a la supuesta elección de los trabajadores de cobrar por redondo (que los gremios aseguran que es algo impuesto y no lo que ellos quieren), el viceministro Orué afirmó que “es una realidad que existe, que discutimos y lo reconocimos”.

Al ser insistido sobre la legalidad de esa modalidad de cobro, respondió que “es totalmente ilegal”. Agregó: “La ley establece una condición que los choferes tienen que tener un contrato escrito y cobrar de forma mensual”.

Aunque en el mismo sentido que Cetrapam, le culpó a los trabajadores del problema. “En la práctica, el propio chofer le dice al patrón no me vayas hacer contrato y no me pongas IPS para no descontarme el 9% del salario, pagame no más por redondo”, dijo.

A partir de este escenario, el viceministro Orué indicó que se realizarán fiscalizaciones en las calles, procedimiento que consiste en realizar entrevistas a los choferes para conocer su vínculo laboral con las empresas transportistas. Esas declaraciones son tomadas como evidencias para avanzar en sumarios, y eventual aplicación de multas a los empresarios.

Por su parte, el viceministro Stark confirmó que no se suspenden los pagos de subsidios, mientras continúa esta discusión. Eso, a pesar de que una de las exigencias para poder acceder a la ayuda estatal es que las empresas deben emplear legalmente a los choferes.

Más subsidios a transportistas

César Ruiz Díaz, del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), confirmó que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez está realizando los pagos de subsidios, tal como se había comprometido semanas atrás. Se trata de parte de los G. 90.000 millones, conforme a los cálculos del Viceministerio de Transporte (VMT).

