Trabajadores repudian inacción del Gobierno ante choferes “en negro”

Gerardo Giménez, representante de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), lamentó la inacción de los miembros del gabinete del presidente Mario Abdo Benítez para regularizar la vinculación laboral de los choferes de las empresas de transporte público que cobran subsidios. Añadió que esta situación se evidencia con las declaraciones dadas por los voceros del Viceministerio de Transporte (VMT) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

“El Viceministerio de Transporte puede cruzar la cantidad de colectivos con la planilla de los asegurados en la previsional y ya va a confirmar que es cierto lo que decimos. Los choferes no cobran un salario mensual ni cuentan con seguro social, derechos contemplados en el Código Laboral”, afirmó.

Añadió que con el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico se conoce la cifra exacta de colectivos en circulación y su frecuencia. “Cuestión de calcular no más la cantidad de choferes por bus y confirmarán que no se cumple que sólo 8 horas al día deben trabajar”, dijo. De esta manera respondió al jefe de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Bogado, quien alegó que no dispone de recursos humanos ni económicos para controlar la veracidad de las declaraciones juradas de los transportistas.

ABC preguntó a Bogado cómo puede darse que IPS no “pueda” controlar pero que Tributación haya detectado que las concesionarias abultan sus gastos de personal que no figuran en el sistema de la previsional.

Respondió que “muchas empresas de transporte tienen en negro a su personal, no lo declaran”, aunque no identificó a alguna en particular. Dijo que al no declarar personal, no figura ninguna deuda con IPS. Y es así que infractoras no tienen impedimento para acceder al certificado de “estar al día” con el seguro social, documento que presentan los transportistas para solicitar subsidio.

En las próximas semanas, el Ministerio de Hacienda, por pedido del Viceministerio de Transporte, desembolsará G. 90.000 millones a los empresarios por deuda de subsidio, pese a reiteradas denuncias de que los empleados se encuentran “en negro”, sobre todo choferes.

Ministerio de Trabajo, “muda” ante casos de choferes sin IPS

En tanto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), cuya titular es Carla Bacigalupo, no respondió a ABC el pedido de entrevista para conocer las acciones referente a la falta de formalización de los choferes de las empresas de transporte público.