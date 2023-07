INC reactiva la producción tras 50 días de paro, pero sigue sin tener suficiente coque

La Industria Nacional del Cemento (INC) reactivó la producción de clínker en su planta de Vallemí (Concepción), tras un paro de 50 días, porque la cementera pública no tenía “pet coke” o coque de petróleo, que es el combustible que utiliza en su horno para la producción de este principal insumo del cemento.

En este sentido, los sindicatos del frente de Vallemí (STINCV, FUSINCV, SINEOINCV), remitieron una nota al titular de la cementera, Ernesto Benítez, en el que manifestaron la preocupación que tienen por la reactivación del horno de clínker sin tener pet coke suficiente para asegurar la marcha continua.

En este sentido, los trabajadores advirtieron que actualmente solo se dispone de 1.300 toneladas de coque en stock y que el consumo diario es de 220 a 230 mil kilos del combustible. En este sentido, advirtieron que el stock mínimo requerido es de 6.000 toneladas.

“Teniendo en cuenta que en las condiciones requeridas para un normal funcionamiento del horno, se debe contar con un stock mínimo requerido de 6.000 ton/mes de combustibles”, resalta la nota con fecha del 4 de julio último. Eso, para poder garantizar el normal funcionamiento del horno III con la producción de clínker, añade.

Agrega que “ante tal situación responsabilizamos a la administración de si se produce una nueva parada por falta de combustibles por los (motivos) mencionados más arriba”. Los funcionarios consideran “un acto criminal autorizar la marcha del horno” sin tener esas mínimas condiciones, debido a “las consecuencias negativas que pueden generar a las instalaciones de nuestras plantas fabril de Vallemí”.

Proveedora de coque

Recordemos que la empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, conocido exasesor y amigo del presidente de la República Mario Abdo Benítez, fue la contratada para proveer 30.000 toneladas de “pet coke” a la estatal. Fue una reciente adjudicación sin competencia, bajo la modalidad de excepción por “urgencia impostergable”.

El valor de este contrato con Monte Alegre, que se rubricó el 10 de febrero último, trepa a US$ 15,3 millones, lo que significa que la estatal le pagará US$ 510 por cada tonelada del producto, que es el precio más caro que la empresa pública ha abonado por la compra de esta cantidad del combustible.

En contratos similares para la adquisición de 30.000 a 35.000 toneladas, la INC llegó a pagar US$ 229 por tonelada en 2019; US$ 300, en 2020; y US$ 449, en 2021. Hoy la cifra es mucho más alta y la estatal alega que es porque no hay firmas interesadas en proveer coque a la cementera.