INC paró de nuevo horno de Vallemí y esta vez culpan a la proveedora de coque

Desde el viernes último, la Industria Nacional del Cemento (INC) paralizó una vez más la producción de clínker en su planta de Vallemí (Concepción), porque la cementera pública de nuevo se quedó sin “pet coke” o coque de petróleo, que es el combustible que utiliza en su horno para la producción de este principal insumo del cemento.

La fábrica había reactivado su horno el 8 de julio último, tras 50 días de paralización por falta de coque y, en menos de un mes, nuevamente debió etener su producción por la falta de este combustible.

Los sindicatos del frente de Vallemí (STINCV, FUSINCV, SINEOINCV) remitieron una nota al titular de la cementera, Ernesto Benítez, en la que culparon a la proveedora de coque por la constante paralización, pues según dijeron, no suministra la cantidad que la estatal necesita pero, llamativamente, no sanciona ni reclama a la empresa.

Firma “amiga” debe proveer pet coke

Vale recordar que la empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, conocido exasesor y amigo del presidente de la República Mario Abdo Benítez, fue la contratada para proveer 30.000 toneladas de “pet coke” a la estatal. Fue en una reciente adjudicación sin competencia, bajo la modalidad de excepción por “urgencia impostergable”.

El valor de este contrato con Monte Alegre, que se rubricó el 10 de febrero último, trepa a US$ 15,3 millones, lo que significa que la estatal le pagará US$ 510 por cada tonelada del producto, que es el precio más caro que la empresa pública abona por la compra de esta cantidad del combustible.

En contratos similares para la adquisición de 30.000 a 35.000 toneladas, la INC llegó a pagar US$ 229 por tonelada en 2019; US$ 300, en 2020, y US$ 449, en 2021. Hoy la cifra es mucho más alta y la estatal alega que es porque no hay firmas interesadas en proveer coque a la cementera.

Además de cobrar caro, no entrega coque

Pero además de cobrar un precio bastante elevado, la empresa Monte Alegre no está entregando el coque que necesita la INC para producir, pese a lo cual el titular de la cementera es muy “contemplativo” con la esta firma, aseguran.

“Rechazamos que por falta de combustibles pueda parar nuevamente la producción de clínker, teniendo en cuenta el contrato abierto con la firma Monte Alegre, en plena vigencia, que está transportando el producto de referencia, petróleo de coque (pet coque), hasta la planta de la INC de Vallemí”, se lee en la nota, fechada el 28 de este mes, que remitieron los sindicatos a Benítez.

En el escrito añaden cuanto sigue: “Rechazamos que la INC sea muy contemplativa con la mencionada empresa (Monte Alegre), por no exigir la entrega del producto en tiempo y forma, poniendo en peligro las instalaciones de la planta fabril de la INC Vallemí”.

Según los sindicatos, hasta el viernes último la cementera contaba con solo 210 toneladas de coque (solo para dos días), y que lo ideal es que se tenga 6.000 toneladas para iniciar el calentamiento del horno, que es para una producción de un mes.

“Nuestra postura de los sindicatos es que mañana vamos a poner a consideración de los socios, que ya no se arranque más el horno si no tenemos en stock aunque sea 3.000 toneladas. Esto porque parar constantemente daña el horno”, dicen.

Sin clínker “es nula la producción de cemento”

Los sindicatos también dijeron que saben que si no producen clínker “es nula la producción de cemento”, pero que es más riesgoso hacer trabajar el horno sin que se tenga seguridad de la llegada del producto en Vallemí, porque el coque se trae desde muy lejos (Minas Gerais y Santa Catalina, Brasil).

“Con esto están en riesgo nuestras instalaciones, que pueden sufrir daños muy grandes, que pueden representar erogaciones muy fuertes para su reparación. Además no contamos con efectivo en caja y el tiempo que pueda durar la reparación nos perjudica. Todo esto tenemos que analizar fríamente y no someternos al capricho de un presidente que en 9 días hábiles ya se va ir a su casa”, manifestaron.

Este diario intentó contactar con el titular de la empresa, Ernesto Benítez, para tener su versión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.