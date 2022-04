Negocio millonario y redondo de Alliana en la estatal Petropar

La empresa Fusión Pilar SA, que opera un servicentro de Petropar en la ciudad de Pilar (Ñeembucú) y que le pertenece al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, puede retirar combustibles por G. 1.800 millones en la estatal de forma mensual y paga recién luego de venderlos.

Así funciona el negocio redondo de la petrolera pública para algunos políticos y, en el caso de Alliana, la única garantía que le brindó a la estatal es un pagaré por ese valor, que tiene un plazo de vencimiento de seis meses. El documento tiene la firma de la esposa de Alliana, Fabiana María Souto de Alliana, que actualmente funge de presidenta de la compañía, además de dos garantes.

El documento tiene fecha del 10 de enero de 2022 y vence en junio de este año, según el escrito oficial al que accedimos. El titular de Petropar, Denis Lichi, dijo que el monto de este pagaré se estableció por “el volumen de venta” que tiene la mencionada empresa y que no tenía en mente el monto de la deuda de su firma con Petropar por retirar combustible a crédito.

“No sé cuánto es la deuda de esta empresa, no tengo en mente. Normalmente las empresas, de acuerdo al volumen de sus ventas dentro de un mes firman un pagaré o hipotecan algo, pero eso no significa que estén en deuda, ese el mecanismo que usamos nosotros y usan todas las empresas”, explicó.

Cuando se le consultó por qué el pagaré de la empresa Fusión Pilar SA tiene vigencia de seis meses y no de un mes, de manera a asegurar los pagos, señaló que esto ocurre “para no firmar pagarés por cada carga”.

“Se firma un solo pagaré por el total y no es que eso también lo utilizan en un 100% (del monto del pagaré). Hay otras (gasolineras de Petropar) que hipotecan sus estaciones de servicios por G. 2.000 millones y utilizan, por ejemplo, solo G. 800 millones por mes, que es su línea de crédito”, dijo.

“Eso no significa que ellos (Fusión Pilar) estén utilizando sus G. 1.800 millones y no es que firman un pagaré cada vez que retiran una carga, sino que lo firman de una vez por un monto. Esto es un aval que tienen las empresas para operar con nosotros”, expresó.

Cuando se le consultó sobre el plazo de pago de esta empresa a Petropar por los combustibles que retira cada mes, Lichi dijo: “Ellos pagan en el mes su carga. En Petropar uno retira hoy el combustible y esa factura es a crédito y en un mes el operador tiene que pagar esa factura. Ese pagaré es el respaldo nomás de esa operación, no es que debe esa plata”.

El titular de Petropar también insistió que ninguna estación de servicio que opera con Petropar puede deber más de un mes a la petrolera. “Todos los operadores trabajan con facturas a un mes, que vencen a un mes, excepto los que no tienen pagaré o garantía real, que operan al contado. No nos pueden deber más de un mes las estaciones”, dijo.

Solo 15 operadores trabajan al contado

También se le preguntó al titular de Petropar, Denis Lichi cuánto adeudan los operadores de estaciones de servicios a Petropar en este momento y señaló que aproximadamente 15 servicentros trabajan al contado y que el resto trabajan con garantías como pagarés o hipotecas, pero no precisó el monto de la deuda de los emblemas.

Esto significa que unos 213 servicentros de la estatal retiran los carburantes a crédito de la estatal y no se sabe si todas cumplen con los plazos de los pagos.

Petropar tiene actualmente 228 estaciones de servicios, de los cuáles solo 6 son de la empresa pública y el resto es propiedad de operadores, los cuales, la mayoría son políticos.

“Posiblemente de las 228 estaciones, 15 son los que trabajan al contado, y los demás operan a crédito, con garantías”, indicó Lichi.

El viernes último intentamos de nuevo acceder a los datos de la deuda que tienen los operadores de Petropar con la petrolera estatal, pero no tuvimos retorno. El director del departamento de comunicaciones de Petropar, Felipe Oddone, señaló ayer que los montos “varían todos los días” y que no hay una deuda fija de cada operador y que tienen 30 días para pagar por las cargas que retiran. Insistimos para que nos pasen los compromisos pendientes hasta el viernes, pero no se tuvo retorno.

Lo que debían a Petropar en 2021: Bicicleteo, el modelo de negocio

Si bien el titular de la petrolera estatal Denis Lichi dijo que los operadores de las estaciones no pueden deber por más de un mes por los carburantes que retiran de la petrolera pública, fuentes del sector señalaron a ABC Color que hay varios plazos y que esto depende de la “cara del cliente”.

Manifestaron que hay varios plazos. que pueden ser meses e incluso años. Al mismo tiempo, mencionan que entre saldos vencidos y refinanciación, los operadores le debían a Petropar G. 50.000 millones a diciembre 2021 y deudas no vencidas llegaban por G. 160.000 millones. Resaltó que en el negocio de Petropar con sus operadores hay un gran bicicleteo.

De acuerdo con los datos, en todas sus líneas de negocio Petropar tiene deudas vencidas por G. 522.000 millones a diciembre 2021, que incluyen operadores, Estado, tarjeta flota, entre otros. Actualmente, con las ventas triplicadas, la deuda de la estatal sería aún mayor aún mayor y evitan socializar.

Políticos, los más beneficiados

Varios son los políticos, principalmente colorados, los que operan los servicentros de Petropar. Uno de ellos es el diputado cartista Erico Galeano, involucrado en operativo “A Ultranza” e investigado por la Fiscalía. El seccionalero Víctor Molas Turó, también opera dos expendedoras de combustibles de Petropar. La familia del “eterno” concejal de Capiatá, Néstor Castellano, también administra una estación de servicio del emblema. Otros políticos que tienen estaciones de Petropar son Nidia Lorena Cabrera, exconcejala de Villa Hayes y pareja del diputado cartista Basilio Núñez; la madre de Tomás “Ever” Rivas, Aida Galila Benítez de Rivas y la hija de la diputada cartista Del Pilar Medina, Lourdes Paredes Medina.

Asimismo, el padre de la diputada Jazmín Narváez, Cayo Secundino Narváez Duarte, posee un servicentro de este emblema y el pariente de Juan Carlos Baruja, gobernador Paraguarí (cartista), Wilson René Quinteros Baruja, también tiene una estación de Petropar. La exgobernadora de Caazapá, Celina Roa Vda. De Morel opera un servicentro en Caazapá y el exintendente de Hernandarias, Blas Leguizamón maneja un establecimiento con logo de la petrolera. La petrolera del Estado tiene 228 estaciones de servicios, varios de ellos propiedad de políticos colorados y de sus familiares. Solo seis expendedoras son de la firma pública.