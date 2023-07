Petropar sigue en silencio sobre fondo para pago de deuda a PDVSA

Hasta el año pasado, Petropar tenía un fondo de US$ 100 millones para el pago de la deuda a PDVSA, pero no se sabe si la petrolera pública sigue teniendo este recurso. Su titular, Pedro Román, se mantiene en silencio sobre el tema. Deuda con petrolera venezolana es de más de US$ 300 millones y el pago se debe definir en un arbitraje internacional.