Déficit fiscal: plan de convergencia no era consistente ni viable, afirma Fernández Valdovinos

Fernández Valdovinos participó ayer del programa Enfoque Económico, que se emite por ABC TV y ABC Cardinal, en el que habló del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 que presentaron a consideración del Congreso, sobre el déficit fiscal, la deuda pública y las reformas, entre otros temas relacionados con el desarrollo del país.

El titular de la cartera de Economía insistió en que el presupuesto público tiene una alta rigidez, que el 87% de los recursos se destinan a gastos rígidos, como salarios, jubilaciones y pensiones, deuda pública; y que 13% es lo que resta para ejecutar otro gastos.

Resaltó que dentro de este panorama, sin embargo, lograron destinar más recursos para los sectores considerados prioritarios para el gobierno de Santiago Peña, como son la Salud, Educación y Seguridad.

Explicó que se reasignaron fondos a partir de la eliminación de cargos vacantes y la reducción en un 2% de los contratos de personal, entre otras medidas establecidas.

Dijo que a sSlud otorgaron US$ 52 millones más, para medicamentos; porque de nada sirve tener hospitales sino se tienen insumos ni médicos que puedan atender a la población.

A Educación destinaron US$ 96 millones para garantizar los kits escolares, el almuerzo escolar no solo para lo que están a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sino también para aquellos a cargo de las gobernaciones.

En términos de Seguridad, el ministro indicó que se creó una línea dentro del presupuesto para el grupo Lince de la Policía Nacional, en el que se tiene combustibles y mantenimiento de las motos, de tal modo a asegurar su funcionamiento.

El proyecto de presupuesto 2024 fue presentado al Congreso el último jueves 31 de agosto, el monto asciende a G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), no contempla aumento salarial general, prevé un déficit fiscal de 2,6% del PIB y un endeudamiento vía bonos y préstamos por US$ 782,5 millones para cubrir gastos corrientes en Salud y financiar parte del déficit.

El déficit fiscal es la enfermedad

Con respecto a la deuda públic,a que al mes de julio pasado alcanzó los US$ 16.000 millones (36,1% del PIB), Fernández Valdovinos explicó que más que el monto, lo más importante son los intereses de la deuda que pone presión, ya que parte de las tasas son variables y explica parte de ese 87% de rigidez presupuestaria mencionada, aunque cree que más adelante la tasa va a bajar y traerá cierto alivio en el pago de intereses.

El ministro dijo que la deuda es el síntoma de la enfermedad y que la enfermedad se llama déficit fiscal, que en la medida que se tiene muy elevado se irá generando más deudas, por lo que el objetivo es llegar lo más rápido posible, pensando económicamente, al tope establecido por la ley de responsabilidad fiscal. “Eso es nuestro compromiso”, afirmó.

A su criterio en el gobierno de Mario Abdo Benítez se sobrestimó la capacidad de convergencia, parecía que estaban convergiendo cuando en realidad estaban acumulando atrasos no contabilizados (deudas con constructoras y farmacéuticas).

Entonces, dijo que se tenía una convergencia de 6,1%, luego 4% y el año pasado 3%, pero después de dos meses saltaba a 3,4%, que da cuenta que “el plan no era consistente ni tampoco viable”.

Fernández Valdovinos aseguró que el nuevo gobierno quiere un plan viable por lo que este año el ejercicio cerrará con un déficit de 4,1% del PIB (tras pagar la deuda) y el próximo en 2,6%, de tal manera a llegar en forma pausada al 1,5% en 2026.

En ese sentido, puntualizó que todavía existe margen de maniobras, aunque aclaró que no le gusta tener un déficit muy grande, pero tampoco someter a la ciudadanía a un plan de ajuste al estilo Grecia, cuando no hay necesidad.

El ministro admitió que se cruza los dedos para que el plan de Óscar Orué, director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) funcione para poder llegar al plan de convergencia incluso antes, en referencia a que a través de la nueva entidad estiman recaudar US$ 400 millones más.

Paraguay no aceptará adenda de la UE

El ministro de Economía fue consultado acerca de la posición del gobierno sobre la adenda planteada por la Unión la Unión Europea (UE) al Mercosur, a lo que respondió que es inaceptable y puntualizó que no se puede cambiar las reglas de juego a los 94 minutos (utilizando términos futbolísticos).

Sostuvo que el acuerdo Mercosur-UE ya está, pero que quieran poner nuevas condiciones es inaceptable, una posición que no es solo de Paraguay sino también del gobierno de Brasil.

“La adenda adicional que presentaron a los 94 minutos del segundo tiempo no puede ser aceptada, porque es reabrir todas las negociaciones, las negociaciones se cerraron ya hace un par de años”, refirió.

A su criterio ahora lo que correspondía era solamente ratificar, a través de los diferentes parlamentos, el acuerdo al cual se había llegado, por lo que no se puede en este momento empezar a cambiar las reglas de juego. “Entonces, Paraguay no va a aceptar ningún tipo de adenda a lo que ya se negoció y consensuó anteriormente”, aseguró el ministro de Economía.

La adenda que la UE entregó al Mercosur para ratificar el Tratado de Libre Comercio (TLC) contiene altos estándares medio-ambientales, que de ser aceptada como está, condicionaría algunas leyes de los países sudamericanos.