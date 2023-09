PGN 2024: asignan US$ 469 millones para subsidios

El proyecto de presupuesto 2024 presentado por el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso para su estudio y aprobación, destina G. 463.949 millones (US$ 62,9 millones) más con respecto al vigente para cumplir con parte de los subsidios y programas sociales que ejecutan cada año.

Los fondos previstos este año en el presupuesto inicial, sin incluir ampliaciones, ascienden a G. 2,9 billones (US$ 406 millones) y para el año venidero se prevé G. 3,4 billones (US$ 469 millones), lo que implica un incremento de 15,5%.

La lista de los programas incluye la pensión alimentaria para adultos mayores, transferencias monetarias Tekoporá, transporte público de pasajeros del área metropolitana, partidos políticos, tarifa social de la ANDE, a las ONG, a los cuerpos de bomberos voluntarios, y la asistencia a los pescadores, solo por citar algunas principales.

Transferencia a adultos mayores y ONG

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra uno de los mayores programas que es la pensión alimentaria para adultos mayores de más de 65 años de edad en situación de vulnerabilidad, que el próximo año llegará a 310.000 personas y representará una inversión de casi G. 2,5 billones (US$ 339 millones).

La pensión equivale al 25% del salario mínimo, por lo que para el año siguiente se reajusta en un 5,1%, que entró en vigencia en julio último.

Además, la cartera también transfiere los fondos a las organizaciones no gubernamentales (PNG), que tiene previsto G. 32.553 millones (US$ 4,4 millones); y a los cuerpos de bomberos voluntarios, de G. 18.762 millones (US$ 2,5 millones).

Fondos para Tekoporá y pescadores

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), por su parte, administra el programa Tekoporá que tiene previsto para el siguiente ejercicio en materia de transferencias más de G. 553.891 millones (US$ 75,1 millones) para 190.000 familias, lo que representa un aumento del 35,7% con relación al vigente.

A fines de agosto pasado el gobierno otorgó un aumento del 25% en los montos que reciben los beneficiarios en situación de pobreza y vulnerabilidad, argumentando que con esto se compensa la pérdida del poder adquisitivo por la suba de los precios de la canasta familiar.

El MDS también administra la asistencia para pescadores, para lo que prevé un monto igual al de este año de G. 6.020 millones (US$ 817.268), a fin de abonar el subsidio a los afectados por la veda pesquera que generalmente va de noviembre a diciembre.

Subsidio al transporte público de pasajeros

Con relación al subsidio al transporte público del área metropolitana, administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su Viceministerio de Transporte, prevé para el próximo año G. 262.638 millones (US$ 35,6 millones), 82,6% de incremento comparando con el presupuesto inicial 2023.

En el mes de junio pasado el Viceministerio de Transporte había anunciado que lo previsto en el presupuesto se había agotado sin siquiera cubrir el primer semestre, por lo que harían reprogramaciones presupuestarias para continuar con los pagos pendientes (este subsidio se financia con recursos provenientes del endeudamiento vía bonos).

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a su vez, contempla para la tarifa social el mismo monto del presente ejercicio, de G. 32.581 millones (US$ 4,4 millones).

Lo que recibirán los partidos políticos

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prevé para los partidos políticos en concepto de aporte y subsidio del Estado, un total de 55.880 millones (US$ 7,5 millones), que implica un aumento de 1,6% con respecto al vigente.

Las autoridades de referida entidad dejaron en claro en la audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que analiza el proyecto de presupuesto 2024, que en concepto de subsidio en realidad se requerirá G. 90.408 millones más para poder cubrir lo que establece la ley electoral.

Audiencia para hoy de la comisión bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso prosigue hoy el estudio del proyecto de presupuesto 2024 y en ese sentido, prevé recibir desde las 13:00 en audiencia a la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.

También están en la agenda la visita de los titulares de los ministerios: de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja; de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate; de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez; y al del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros.