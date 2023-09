Transporte público: Recién ahora el Gobierno tiene la tarifa del pasaje de abril y mayo

Si bien los usuarios siguen pagando G. 2.300 y G. 3.400 por el pasaje del transporte público de pasajeros, la tarifa técnica del servicio está por encima de los G. 4.000 y G. 5.000 en los buses convencionales y diferenciales. El Estado sigue subsidiando la diferencia respecto al monto que pagan los pasajeros.

El Ejecutivo publicó el jueves último el Decreto N° 439 con el cual estipuló la tarifa técnica del pasaje de abril y mayo. En el servicio convencional se fijó en G. 4.572 y G. 4.128 para dichos meses; mientras que por el diferencial, G. 5.467 y G. 5.009, respectivamente.

Esto significa que en abril, el subsidio que pagará el Estado por cada pasajero llega a G. 2.172‬ por cada usuario de bus convencional y G. 1.728 en mayo. En el bus diferencial, la subvención por pasajero quedó G. 2.067 en abril y G. 1.609 en mayo.

Transporte público con reguladas

Estos pagos se realizan a pesar de que suman y siguen las quejas de usuarios por reguladas, evidenciadas en largas esperas que pueden durar más de 60 minutos inclusive, según denuncian ciudadanos. Días pasados, de hecho, una vez más se desarrolló una protesta por parte de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA), que prevé continuar esta semana con las movilizaciones.

Actualmente, la tarifa del pasaje se calcula de forma retroactiva y, a tres meses de que termine el año, recién se tienen las tarifas de los primeros cinco meses del año.

Rezago impacta en la calidad del servicio, según ministra

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, informó el miércoles último que este rezago de seis meses impacta en la calidad del servicio y que se tiene que buscar una solución a esta situación.

“Hoy recién hemos aprobado las tarifas técnicas de abril y mayo y estamos en el mes de septiembre, casi octubre. Obviamente hay seis meses de rezago, que es también finalmente un retraso importante en el proveedor del servicio. No hay una calendarización ni una previsibilidad, pero también tenemos que sentarnos a ver qué hacer”, expresó.

En este sentido, señaló que hay una disposición de las partes para poder “abrir esta tarifa técnica” y que “sea el reflejo de los costos reales y que permita mejorar”. “Las reformas en el sector de transporte tienen que ser profundas y el Estado es el regulador, el árbitro, el rector del servicio que se quiere ofrecer”, expresó.

Vale recordar que en los últimos tres años, con la implementación de la tarifa técnica del pasaje, el Gobierno triplicó el subsidio a transportistas del Área Metropolitana. En 2020 se abonó US$ 10 millones, en 2021 US$ 21 millones y 2022 US$ 39 millones.

No habrá aumento real del subsidio durante el próximo año

Este año de nuevo se espera llegar a los niveles del año pasado en el desembolso del subsidio a los transportistas, según señaló Centurión, luego de reprogramaciones. En este sentido, para el próximo año se prevé el pago de G. 262.638 millones (US$ 35,6 millones) en esta subvención, 82,6% de incremento comparado con el presupuesto inicial 2023 (pero que igualmente sufrió ampliación).

En este sentido, Centurión señaló que no habrá aumentos porque, según señaló, el presupuesto de este año llegará al monto previsto para el próximo año tras reprogramaciones.

“No es que vaya a aumentar. ¿Qué es lo que pasa? En el 2023 se programó menos de lo que realmente se va a pagar y se vino reprogramando el presupuesto. Lo único que se hizo, para el 2024 es presupuestar, digamos, lo que en el 2023 se van a no más luego terminar pagando a través de las reprogramaciones. Entonces no hay ningún aumento. Eso es importante entender”, expresó.