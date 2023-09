Aumento del subsidio a transportistas: Cetrapam se burla de la gente, lamenta senadora

Ante el incremento del 82,6% en el PGN del subsidio al transporte público para el 2024, totalizando G. 262.638 millones (US$ 35,6 millones), la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, exigió que se sancione a los transportistas que incumplen el acuerdo del subsidio.

“Hay que sancionar. Quien no cumple acuerdos tiene sanción en cualquier parte del mundo. Hay que cumplir las leyes. Ciertos sectores de poder, sobre todo Cetrapam y los transportistas, siempre se han burlado de la ciudadanía y del gobierno de turno y de todos los gobiernos de turno”, lamentó.

Lea más: Así responde Cetrapam a las quejas por el pésimo servicio de transporte público

Dijo que si toman el compromiso del subsidio, para poder renovar la flota con unidades con aire acondicionado y se paga un suplemento, deberían cumplir la frecuencia, mejorar el servicio y respetar los derechos de los trabajadores, porque los choferes son esclavos de estas empresas, pero nadie controla eso, según criticó.

Horarios de frecuencia en páginas web

La senadora propuso que se publiquen los horarios y las frecuencias en páginas web, a fin de que la ciudadanía sepa a qué hora va a pasar por cada puesto y ejerza un control, ya que el Gobierno no puede hacerlo debido a que no tiene la capacidad o a que dicho control no existe, y si lo hace lo hace mal, o termina negociando otra vez con los transportistas y por la corrupción se deja de controlar.

“Hay que sancionar. El que no cumple el pacto tiene que pagar su incumplimiento, o si no esto no va a funcionar, vamos a volver a darles, nos van a prometer lo que no hicieron... No hay que perdonarles. ¿Por qué les vamos a perdonar? Si vieron la plata y no cumplieron. ¿Cuál es la propuesta para aumentar? ¿En qué consiste? ¿Por qué con lo que se hizo no se cumplió y ahora recién lo van a cumplir? ¿Por qué firmaron el pacto anterior?”, fustigó.

Lea más: Ante quejas de pasajeros, Cetrapam se justifica con burlas

Aumento es pago de favores de colorados a transportistas

Martínez afirmó que este es un acuerdo del Gobierno con el sector transportista y un pago de favores debido a que son un elemento estratégico para el Partido Colorado.

“Son amigos, son muy cercanos y entonces se protegen y hay una impunidad que es indignante. Una de las cosas donde todos los paraguayos y paraguayas están hartos es en el transporte público. No hay nadie que te pueda dar una cosa buena del transporte público en el Paraguay desde hace décadas”, criticó.

Lea más: Día Mundial sin auto: el desafío de vivir en Paraguay sin movilidad propia

Agregó que no ve que exista otra razón, considerando el hecho de los videos que circularon años atrás en que se veía a choferes pasar varias veces las tarjetas de billetaje en sus unidades de transporte. “Yo quiero saber por qué no salió la información sobre esas boletas que circulaban y que mintieron sobre el billetaje para pedir más. ¿No será que este incremento es parte de la mentira del billetaje?”, cuestionó.

Boleto estudiantil y personas con discapacidad

Esperanza Martínez lamentó que haya 30 mil estudiantes pidiendo su bono estudiantil, que tampoco los pueden retirar porque no existen.

“Nosotros ahora pedimos un informe sobre el uso del boleto estudiantil y el tema de los discapacitados. Otra ley muerta que nadie cumple. Se burlan de ellos. Pasan y los dejan allí con su muleta, con su silla de ruedas, porque no quieren perder tiempo con las personas con discapacidad. Pero es una ley y ellos son paraguayos, viven en el Paraguay y tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir el acuerdo del subsidio, y si no cumplen tienen que tener una sanción”, criticó.

Lea más: Pasajeros lamentan excesiva espera de buses en paradas

Se preguntó qué va a hacer el Gobierno para mejorar esta deficiencia del transporte público, la frecuencia, calidad del servicio, las garantías de las condiciones de trabajo de los choferes y el precio justo para el usuario.