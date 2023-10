Sostenibilidad financiera del IPS está en “semáforo amarillo”, según informe actuarial

El director de la Asesoría Actuarial del Instituto de Previsión Social (IPS) José Velázquez presentó ayer en la sesión del Consejo Directivo, un informe sobre la situación financiera de la previsional en base a los últimos cálculos actuariales disponibles (2021) que evidencia una caída de los ingresos efecto pos pandemia.

Velázquez detalló que antes de la pandemia la posición del fondo jubilatorio del IPS se encontraba en nivel verde (al considerar los colores de semáforo), pero ahora está en un “nivel amarillo”, que despierta las alertas en cuanto a las medidas que se deben adoptar a partir de esta posición.

De acuerdo a la medición detallada, el estado del fondo de jubilación puede determinarse según su solvencia en tres momentos:: El momento crítico 1, cuando el Fondo empieza a utilizar la renta, el momento crítico 2 cuando ya empieza a utilizar las reservas y el momento catastrófico para todo fondo es cuando estas reservas se agoten. “Nosotros ya nos encontramos en un nivel crítico que si no tomamos las medidas adecuadas podemos ir a un nivel rojo”, advirtió.

De acuerdo a los informes actuariales más recientes del ente ( 2021), se evidencia un adelantamiento en el déficit corriente de G. 160.000 millones (aportes vs egresos) en el año 2020 y actualmente llega a unos G. 20.000 millones al mes, diferencia que se cubre con las rentas de las reservas técnicas.

IPS reconoció que ya utilizó reservas

Ya a mediados de este año, la administración anterior había reconocido que el IPS venía utilizando la reserva técnica, debido a esta diferencia entre los aportes y egresos del ente. Por de pronto las Reservas del Fondo de jubilaciones a cerca de G. 17,5 billones (US$ 2.450 millones aprox)

En este contexto, el consejo actual de administración del IPS liderado por Jorge Britez reflexionó sobre los números expuestos por la Asesoría Actuarial y coincidieron en la necesidad de ver los mecanismos para incrementar los ingresos y aportes del ente para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Posibles salidas

Entre las soluciones propuestas para llegar a este nivel “verde” para hacer sostenible el fondo en los próximos años, se habló de un aumento de la cobertura del servicio, esto considerando que hoy el IPS llega solo al 46% de los que debe llegar. En ese sentido, se estimó que se necesitará sumar 100.000 nuevos aportantes con salarios de G. 3.000.000 en promedio.

Otro escenario de solución sería implementar mejoras en el área de control y fiscalización para reducir la evasión de patronales y fraudes.

Otra salida sería aumentar las recaudaciones de las inversiones financieras. “Por ejemplo, se están haciendo inversiones a 5 años a una tasa del 7,47%. Considerando la tasa de inflación más tasa actuarial de 2%, para tener un equilibrio financiero necesitamos una rentabilidad del 9% aproximadamente, cosa que no llegamos”, indicó el experto.

Recomendaciones

Según Velázquez, las recomendaciones de la Asociación internacional de seguridad social (AISSI) para países como el nuestro es de iniciar una reforma paramétrica urgente, basada en el diálogo y que cumplan los tres principios de sostenibilidad: buena cobertura, buena solvencia financiera y suficiencia de la prestación. “Se debe buscar un equilibrio entre estos tres principios”, expuso.

Presentarán plan de actualización de ley

En base a los puntos expuestos por el actuario en la sesión del consejo, sus integrantes debatieron sobre las acciones inmediatas que deben proponer, lo que requerirá necesariamente de una actualización de la Ley

Algunos de estos cambios o recomendaciones giran en torno a llevar de 3 años a 10 años el promedio de ingresos para el cálculo del haber jubilatorio. En el cual, el principal punto de discusión será de cuando se configurará la acción, o sea si se aplicará a los nuevos aportantes o a quienes estén pasando a calidad de pasivos a partir de la aprobación.

El otro punto debatido por los consejeros es la posibilidad de vender inmuebles ociosos del ente.

“Tenemos que tener como punto de partida que el IPS no puede tener un cúmulo de bienes cuantioso valor pero no que no genera ninguna rentabilidad, más bien genera gastos y esto ayudaría a impulsar los ingresos” explicó el consejero Carlos Pereira. Estos puntos resaltaron como urgentes para trabajar en un proyecto de ley.

Presentarán otro plan consensuado sobre pensiones

Durante la sesión del consejo del IPS que se realizó ayer, mencionaron que ya se tiene un nuevo proyecto consensuado sobre “Supervisión de Pensiones”, el cual ya contaría con la aprobación de los gremios empresariales y sindicatos. Uno de los consejeros aseveró que se aguarda la llegada del ministro de Economía Carlos Fernández (de viaje por el FMI) para poder presentar el nuevo plan a las autoridades.

Sin embargo, tras consulta con la representación de jubilados, detallaron que no están de acuerdo con este nuevo plan, que el modelo busca destruir el modelo de reparto y además obliga a una necesaria reforma de la carta orgánica de los entes para ajustarse a los cambios propuestos. Sostienen que no acompañarán este plan