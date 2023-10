Los aumentos no parecen razonables ante tantas prioridades y urgencias, señala Barreto

El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Economía y Finanzas (MEF), remitió a consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso una adenda al proyecto de presupuesto 2024, que incluye un incremento de G. 5.000.000 en la dieta de los senadores y diputados.

Antes de este planteamiento, el Ejecutivo ya había incluido en el proyecto de PGN 2024 presentado al Congreso el 31 de agosto, autoaumentos de entre G. 3.000.000 a G. 8.000.000 que beneficiarán al presidente de la República, al vicepresidente, a ministros, viceministros y a otros.

Política salarial como parte de la reforma

Sobre estos incrementos, le consultamos al economista y exministro de Hacienda, César Barreto, quien dijo que es impostergable aprobar una política salarial para los funcionarios de organismos y entidades del Estado.

Agregó que esta política salarial es parte de la reforma de la ley del funcionario público, que hasta ahora, lastimosamente, no fue tratado por el Congreso, tampoco se sabe si es prioridad para el actual gobierno.

Dijo también que esta política debe incorporar tres factores: un plan de carrera para los funcionarios de las distintas áreas (médicos, enfermeras, maestros, funcionarios administrativos, y otros; otro relacionado con los cargos directivos y gerenciales (presidente de la República, ministros, viceministros, parlamentarios, etc.); y un mecanismo de actualización de la estructura salarial para mantener el poder adquisitivo con cierta relación de equilibrio con las del sector privado.

“Al no tener una política salarial que ordene y genere previsibilidad, este tipo de planteamientos frente a otras tantas prioridades y urgencias que hay en el país parecen no razonables”, puntualizó el exministro.,

Dejó en claro, sin embargo, que las remuneraciones deben tener relación con los niveles de responsabilidad de los cargos, los cuales deben ser ocupados por personas competentes. “Me parece que debiéramos discutir con racionalidad este tema”, afirmó.

Autoaumentos del presidente, vicepresidente y ministros

Los senadores y diputados perciben mensualmente hoy (dieta más gastos de representación) G. 32.774.840, pero con el incremento de G. 5.000.000 planteado por el Ejecutivo y de ser aprobado, cobrarán el próximo año G. 37.774.840 en forma mensual.

En lo que respecta al Ejecutivo, el presidente de la República pasará a ganar (dieta más gastos de representación) de G. 37.908.800, G. 44.908.800 mensual. Por su parte, el vicepresidente de la República, de G. 36.780.000 pasará a G. 39.780.000 y los ministros, de G. 24.851.200 a G. 28.851.200.

Pedidos adicionales de aumento presupuestario

Con respecto a los pedidos adicionales solicitados por las diversas entidades públicas a la Comisión Bicameral de Presupuesto, de más de US$ 641 millones, Barreto sostuvo que la capacidad financiera del Estado en las condiciones actuales no alcanza para satisfacerlas el próximo año.

“Habría que hacer una evaluación responsable de las implicancias de esas ampliaciones en términos de servicios para la ciudadanía y, en la medida en que sean muy importantes y relevantes, acordar con el Ministerio de Economía un plan a mediano plazo para satisfacerlas gradualmente. En un año es imposible, menos el 2024″, advirtió.

La adenda al PGN 2024 que remtió el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso incluye una reprogramación por G. 3.625 millones (US$ 492.125) y una ampliación de G. 246.765 millones (US$ 33,5 millones), que se suman a los G. 4,7 billones (US$ 641 millones) de pedidos adicionales que fueron solicitados por las diversas entidades públicas en las audiencias llevadas a cabo por la comisión legislativa.