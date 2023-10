Fernández Valdovinos pide a parlamentarios tener cuidado para no aumentar PGN 2024

Fernández Valdovinos acudió ayer a la audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para exponer sobre el proyecto de presupuesto de la nueva entidad y el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

El ministro reiteró a los parlamentarios el compromiso de asegurar la convergencia fiscal con un plan creíble y responsable, en ese sentido, señaló que se volverá al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB en el año 2026.

A modo de ejemplo de la importancia de volver al tope, dijo que Colombia tenía grado de inversión, pero por la falta de claridad para retornar a los niveles de su ley de responsabilidad le bajaron la calificación.

En ese contexto, mencionó que el presupuesto 2024 será fundamental para la percepción del país ante los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riesgos, que actualmente están en el país mirando detalladamente que está pasando con el proyecto.

Sostuvo que hay un nuevo gobierno, un nuevo parlamento y estas calificadoras de riesgo país verán si existe esa voluntad política para converger a un déficit del 1,5% del PIB, como se plantea en el nuevo plan.

El ministro afirmó que no estaba hablando de no tocar el presupuesto, pero pidió tener cuidado en no aumentar las proyecciones de recaudación porque hay límites y los mayores gastos terminan sin ser ejecutados.

Con respecto al presupuesto del MEF, explicó que de los G. 23,7 billones (US$ 3.218 millones) asignados para el año venidero, solo el 2% se destina al funcionamiento de la institución, atendiendo que el resto es para pago de deuda y transferencias.

Dijo que con respecto al presupuesto vigente para la función misional se disminuye 15%, atendiendo las medidas adoptadas mediante la fusión realizada para la creación del MEF.

Parlamentarios repudian actitud del ministro

En la etapa de preguntas, los parlamentarios le señalaron las contradicciones existentes del nuevo gobierno del presidente Santiago Peña, que pide austeridad y se aumentan los salarios de las altas autoridades (presidente, vicepresidente, ministros), se crean más cargos.

Además, se promete crear 500.000 empleos y lo que se está haciendo es despedir a funcionarios; y a esto se suma que el gobierno tendría la intención de que el proyecto de PGN 2024 sea aprobado a libro cerrado.

Fernández Valdovinos respondió a la mayoría de las preguntas, pero varios quedaron sin respuesta ya que argumentando una reunión con el presidente Peña se retiró de la audiencia y dejó al viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, para seguir con el tema.

Los parlamentarios consideraron como una falta de respecto su ida y varios de los presentes repudiaron esta actitud, porque consideran que debe permanecer todo el tiempo que sea necesario ya que se trata de la ley más importante del país.

Además, recordaron que es la segunda vez que recurre a este mecanismo para eludir las respuestas, la primera vez fue a inicios de setiembre cuando se instaló la Comisión Bicameral de Presupuesto y Fernández Valdovinos presentó el proyecto de presupuesto 2024.