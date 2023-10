Petropar evalúa ofertas para nueva compra de gasoíl, por más de US$ 237 millones

Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara, nuevamente se encuentra evaluando las ofertas de una licitación, con la modalidad de una subasta a la baja electrónica, para la compra de 240.000 metros cúbicos de gasoíl (240.000.000 litros), que se dividieron en dos lotes, por un monto máximo de US$ 237 millones.

El 20 de octubre último se presentaron dos empresas interesadas en la subasta y el 23 del mismo mes se recibieron los sobres con las ofertas de forma física, de acuerdo con los documentos a los que accedimos.

Para el ítem 1, que consiste en la compra de gasoíl común (tipo III) que debe ser entregado en el puerto de Petropar de Villa Elisa, ofertó la firma Trafigura Pte. Ltd., por un monto máximo de US$ 122.400.000. En este caso se pretende adquirir un monto máximo de 120.000 metros cúbicos del combustible (120.000.000 litros), es decir, a un valor estimado de US$ 1.020 por metro cúbico.

Por otro lado, el ítem 2, para la entrega de gasoíl común en el km 171 Río Paraná Guazú (Argentina) ofertaron las empresas Vitol SA, por un monto máximo de US$ 115.570.000 y también la empresa Trafigura Pte. Ltd., por US$ 115.750.000. En este lote se pretende adquirir también 120.000 metros cúbicos de diésel, lo que significa que el valor estimado por metro cúbico es entre US$ 963 y US$ 964 por metro cúbico.

Lea más: Acorralado, Petropar tuvo que cancelar escandaloso trato firmado con Andrea Lafarja

Si adjudica a estas empresa subirían los precios del diésel

De acuerdo con los datos, con los precios que propusieron las dos empresas, difícilmente Petropar mantendría sus valores del diésel. Justamente, ante los valores elevados de estas propuestas, la estatal estaría realizando otro llamado para una contratación directa, pero cuyos detalles aún se desconocen.

En este momento, el gasoíl que vende la petrolera pública es proveído por la firma Vitol, a través de un contrato de febrero de este año, por un monto de un poco más de 900 por metro cúbico y no se sabe cuándo se agotará esta provisión. Esta empresa debe proveer 180.000 metros cúbicos del combustible, por más de US$ 164 millones. Empero, no se sabe la cantidad de producto que dicha firma ya entregó a la estatal.

Lea más: Firma de Lafarja debe pagar US$ 1,5 millones a Petropar tras la rescisión de su contrato

ABC consultó al respecto al gerente general de Petropar, William Wilka, quien evitó dar información sobre el saldo del contrato con Vitol. Sobre el llamado en curso, el funcionario solo se limitó a decir que siguen evaluando las ofertas de los participantes y respecto a las garantías de mantenimiento de ofertas de Trafigura y Vitol, que en el acta de apertura de ofertas figura en guaraníes, el gerente aclaró que debían ser en dólares y que ese error involuntario se corregirá en el informe de evaluación de las propuestas.

Hoy la petrolera pública está vendiendo el gasoíl a G. 7.500 por litro, que le daría un margen bruto de unos G. 300 guaraníes a la estatal. Con este margen, la petrolera pública estaría vendiendo a pérdida, ya que por cada litro comercializado de combustible la estatal destinaría G. 1.200 en gastos operacionales, que la petrolera pública estaría subvencionando. Si bien en la estatal alegaron que redujeron sus costos operativos, hasta ahora no socializan dichos números.