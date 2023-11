En Itaipú, el Paraguay fue víctima de la usura y del despojo de su energía

Acende Briasil, entidad a la que las Itaipú causa nacional e Itaipú también es soberanía caracterizan como “la voz del empresariado brasileño”, y que se limitó a repetir que en Itaipú, su país “pagó todo ... pagó la deuda, la operación, el costo....”, las organizaciones compatriotas advierten que el objetivo de la publicación “es evidente”, repetir la mentira que “el Paraguay no pudo nada, solo el agua”.

La misma “institución”, con el mismo presidente (Claudio J.D. Sales), pero 14 años atrás, el 10 de agosto de 2009, año en que el gobierno de Fernando Lugo negociaba con su par brasileño seis reclamos al vecino país en Itaipú, apuntaba que esa “negociación” entre diplomáticos brasileños y paraguayos sobre el Tratado de Itaipú, que “alcanzó un nivel insuperable de incoherencia, será registrada por los historiadores como uno de los mayores errores diplomáticos del Brasil, si el Congreso Nacional no corrige esta desastrosa ... trayectoria”.

El “desatroso” error que a la sazón declamaba el Sr. Sales, fue el ajuste del monto de la compensación paraguaya por cesión de energía de US$ 3/MWh a US$ 10/MWh, aproximadamente.

Lo evidente en el escrito no satisface a las organizaciones firmantes de la respuesta al vocero del “gran empresariado brasileño”, razón la cual traspusieron sus limites y advertir que la pretensión sería “afirmar que el Estado paraguayo pagó los préstamos contratados por Itaipú con agua”. Entonces, como el Estado brasileño también pagó los préstamos obtenidos por Itaipú para la construcción de la hidroeléctrica, debe concluirse que también pagó con agua, ironizan.

El salto acrobático de US$ 10 MM a US$ 63,5 MM

La deuda de Itapú, pese a la reciente publicación de su monto final (28 de febrero de 2023), US$ 63.500 millones, aún navega en aguas turbias.

Las organizaciones compatriotas recuerdan en su réplica, que el pago directo por la construcción de Itaipú, incluyendo indemnizaciones y gastos administrativos, no llegaba a US$ 10.000 M al 31 de diciembre de 1991, “aún con las enormes sobrefacturaciones, según su balance”.

El relato no finaliza en ese capítulo: “esa es la cifra neta prestada por la banca, principalmente brasileña que, sin embargo, cobró US$ 63.500 M, 6,35 veces lo prestado”.

La conclusión que deriva de estas premisas caen por su propio peso: “Probablemente no hay usura más brutal en la historia de la humanidad, pero, según Acende, tendríamos que agradecerles por la brutalidad de esa usura”.

¿Es Itaipú prescindible para el Brasil?

En las conclusiones de Acende también subyace el mensaje que la hidroeléctrica es prescindible para Brasil. Razón por la cual Itaipú causa nacional y también es soberanía, le recuerdan que la misma Itaipú, “conducida principalmente por técnicos brasileños, publicita que su generación permite ahorrar 450.000 barrales de petróleo por día”.

No se quedan en la mera cita, añaden el valor actual de esa cantidad diaria de barriles de petróleo. “Según la cotización de hoy, superior a US$/80/barrril, Itaipú permite ahorrar US$ 36 M/día o bien US$ 13.140 M por año”.

De ese cálculo incorporan otro valor agregado a la réplica: “El Paraguay exporta al Brasil hoy 30.000 GWh/año (estimación 2023), aproximadamente un tercio de la generación de Itaipú. Así , el valor de mercado de la energía paraguaya de Itaipú, exportada al Brasil, será igual a US$ 4.380 M (US$ 13.140/3=).

Una gran diferencia con ell precio de mercado

Las organizaciones apuntan también que Brasil contrata hoy unos 3.667,5 MW correspondientes al Paraguay a US$ 16,71/KWmes y que, por consiguiente, paga US$ 735 M/año (3.667,5x16,71x12).

Añade que para este año se prevé una cesión de 30.000 GW/año a US$ 11/MWh, una compensación de US$ 330 M/año. Al Brasil le resulta la energía paraguaya de Itaipú US$ 1065 M/año (735+339=).

De nuevo la caída de esta conclusión se vuelve estrepitosa, aún cuando muchos no quieran escucharla: “Existe así una diferencia con el precio de mercado de US$ 3.215 M/año (4.380-1065).

Luego una especie de apostrofe: “A quien paga por nuestra energía de Itaipú muy por debajo del precio de mercado. por algo tan valioso como la energía, ¿con qué derecho perpetra ese saqueo? o de aplicar tamaña usura y las sobrefacturaciones en la binacional.

Paraguay puso exactamente el 50%

“En un emprendimiento hidroeléctrico lo único que vale es el agua, no el financiamiento, por que puede otorgarlo cualquiera para algo tan rentable como es Itaipú. El Paraguay puso exactamente el 50% de todo, por consiguiente nos corresponde el 50% de los beneficios que generó Itaipú.

“Pensemos en una mina de oro, la más rica y rentable del mundo. Lo único que vale es el oro, no tiene ningún derecho quien financie al propietario, tampoco quien compra el oro -y menos a un precio regalado, porque todos quieren comprarlo...”, ejemplifican las organizaciones firmantes esta réplica.