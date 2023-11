MOPC invirtió US$ 100 millones, pero sigue la elevada deuda con contratistas

El MOPC informó que ejecutó cerca de US$ 100 millones en inversión física de agosto a octubre de este año, según un reporte de la institución. Sin embargo, este desembolso no fue suficiente ya que sigue la millonaria deuda de US$ 400 millones que viene arrastrando la cartera del Estado con las contratistas, que siguen con incertidumbre ante la falta de pago.