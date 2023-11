Sigue sin aparecer la resolución que rescinde contrato de Petropar con Lafarja

Hace casi 20 días que Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció la cancelación del contrato con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, pero la estatal sigue sin remitir hasta ahora la resolución de rescisión del acuerdo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Dicho documento sigue sin publicarse en el portal oficial del llamado, ni tampoco se socializó hasta ahora con la opinión pública.

El titular de la DNCP, Agustín Encina, informó a este diario que la institución a su cargo no fue comunicada hasta ahora sobre la rescisión del contrato con AP SA y que siguen esperando los documentos de cancelación que Petropar debe remitir a dicha institución. Asimismo, dijo que continúan las investigaciones que se habían iniciado respecto a la polémica adjudicación.

Lea más: Acorralado, Petropar tuvo que cancelar escandaloso trato firmado con Andrea Lafarja

“Una vez que comuniquen ya se publica esa situación en el registro de rescisiones (del portal de la DNCP). Sigue abierta nuestra investigación. Nosotros hasta ahora no fuimos notificados de resolución alguna”, informó Encina.

También consultamos al respecto con el gerente general de Petropar, William Wilka, quien señaló que ya remitieron todas las documentaciones a la DNCP. “Nosotros ya enviamos todo”, expresó.

Cuando se le insistió que en Contrataciones Públicas informaron que hasta ahora no recibieron ningún documento de la rescisión, ya no tuvimos respuestas del alto funcionario. Tampoco contestó cuando le solicitamos que nos remita la resolución con la cual se anuló el cuestionado contrato.

Petropar: Siguen sin reclamar millonaria garantía tras el fallido contrato

El presidente de Petropar, Eddie Jara, había confirmado hace unas semanas a diferentes medios que seguían sin reclamar el pago de US$ 1,5 millones a la empresa AP SA, luego de que la firma no presentara la póliza de fiel cumplimiento del fallido contrato para la provisión de gasoíl, que fue el motivo de la rescisión del acuerdo.

La firma de la deportista contrajo esta obligación con la petrolera pública en una declaración jurada de mantenimiento de oferta, que es un documento que presentó como parte de su propuesta, y se le debía reclamar justamente en caso del incumplimiento en la presentación de la póliza de fiel cumplimiento del contrato.

Lea más: Firma de Lafarja debe pagar US$ 1,5 millones a Petropar tras la rescisión de su contrato

Lo ultimo que informó Jara al respecto es que la evaluación del reclamo de esta garantía está en el área jurídica de la estatal, donde se definirá si se le tiene que intimar o enjuiciar a AP SA. Esto pese a que el pliego de bases y condiciones (PBC) establece claramente que el pago de la declaración jurada de mantenimiento de oferta debía reclamarse en caso de incumplimientos “contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la convocante (Petropar), sin que ésta tenga que justificar su demanda”.

Posible lesión de confianza

El diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) informó que las autoridades de la estatal podrían ser investigadas por el posible hecho punible de lesión de confianza si no reclaman la garantía establecida en la declaración jurada de la oferta de Lafarja. Señaló que la estatal no iba a estar en esta situación si le exigía una garantía bancaria o póliza a la empresa.

Lea más: Petropar hasta flexibilizó pliego para beneficiar a firma de Andrea Lafarja

Es que si la firma de la deportista hubiese presentado una póliza de seguro o una caución bancaria como garantía de mantenimiento de su oferta, Petropar debía reclamar los US$ 1,5 millones a una aseguradora o a algún banco de plaza, pero como presentó una declaración jurada, la empresa estatal debe reclamar ese pago a AP SA.

Recordemos que la empresa AP SA fue beneficiada para proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos de diésel automotriz de calidad tipo A a la estatal, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico; es decir, por un monto máximo de US$ 51,5 millones. Pero Petropar rescindió el 20 de octubre último el contrato firmado, porque la firma no presentó la garantía de fiel cumplimiento.