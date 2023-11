Fracasa otra compra directa de gasoíl “barato” en Petropar

Petróleos Paraguayos (Petropar) nuevamente apuró un llamado por vía de la excepción para la compra directa de gasoíl, pero finalmente tuvo que cancelar la convocatoria. En este caso, la estatal pretendía adjudicar esta adquisición a la empresa estadounidense Cavhead, que tiene sede en Darien, Connecticut, pero dicha firma no presentó los documentos solicitados en el plazo previsto, según informó la petrolera pública.

De acuerdo con los datos proveídos por la estatal, con este llamado se buscaba comprar un combustible “más barato” de la citada compañía, pero no informó el valor por metro cúbico que propuso la firma extranjera.“Cavhead fue la oferta más baja, pero se canceló por no presentar en tiempo y forma los documentos físicos establecidos en las bases y condiciones”, informó la estatal, a través de la Dirección de Comunicaciones.

Asimismo, la estatal informó que la oferta “representaba el -15,13% más bajo en comparación a nuestros costos de importación” y que, por ende “se comunicó la intención de compra al proveedor y se le pidió la presentación de los documentos correspondientes para la formalización del contrato”.

Lea más: Petropar: precios de combustibles se mantendrán hasta fin de año

Asimismo, la petrolera pública informó que el plazo para la presentación de los documentos fue hasta el lunes último, a las 14:00, pero la empresa no presentó los papeles en el plazo previsto. “A pesar de que teníamos noticias que estaban gestionando documentaciones pertinentes, lamentablemente no pudieron presentarlos dentro del plazo previsto. A consecuencia de esto, se decidió cancelar el proceso de contratación y seguimos buscando nuevas alternativas de provisión que nos permita mejorar los costos”, resaltó Petropar.

En este sentido, la empresa pública informó que se ha solicitado cotización de gasoíl a diferentes potenciales oferentes para “verificar las ofertas existentes en el mercado, en modalidad DAP Paraguay (entrega en puerto de Villa Elisa)”. Acotó que se enviaron las solicitudes a catorce potenciales oferentes entre los que estaban: Gunvor, Novum, Vitol, Energía del Paraná, Pan American Energy, Trafigura, Glencore, Petrobras, Raizen, Latin Oil, Refinor, Monte Alegre, Cavhead y Shell.

Según el pliego de bases y condiciones -único documento publicado hasta ahora en el portal de Contrataciones- el interesado debía ofertar un precio fijo por metro cúbico por una cantidad mínima de 34.000 m3 y una cantidad máxima de 35.000 m3, para el punto de entrega Puerto de Petropar en la Ciudad de Villa Elisa - Paraguay.

Lea más: Petropar “disfraza” su contabilidad para bajar precios, según vocero de emblemas

Última compra de Petropar fue a un elevado premio

Recordemos que tras el fracaso del contrato con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, Petropar había adjudicado otra licitación para la compra de gasoíl común (tipo III), en la que resultó beneficiada la empresa Vitol SA, por un monto máximo de US$ 115 millones, para la adquisición de 120.000 metros cúbicos de diésel (120.000.000 de litros).

En este caso, la petrolera pública adjudicó la modalidad FOB (combustible puesto en los puertos de origen), en la cual la entrega del combustible se prevé en el km 171 Río Paraná Guazú (Argentina).

En la adjudicación en cuestión (ID 427.653), Vitol propuso un diferencial de 39,558 cpg (centavos por galón), mucho más caro que el premio de 17,95 cpg de su contrato anterior, tras haber bajado el valor adjudicado de 22,96 cpg, a través de una adenda.

De acuerdo con los cálculos realizados por Petropar, el diésel de Vitol le costará a la estatal US$ 963 por metro cúbico, muy por encima de los US$ 838,4 por metro cúbico (FOB) que la petrolera pagó por el carburante en octubre, según su estructura de costos. Con estos precios, era imposible que Petropar mantenga el precio del diésel a los valores actuales (G. 7.500 por litro), a no ser que esté vendiendo este producto a pérdida.

Lea más: Gobierno baja G. 250 por litro el precio de las naftas de Petropar

Compra cara se venderá al mercado boliviano, según Jara, y alegan que precios se podrán mantener hasta fin de año

Con esta última compra se esperaba que la estatal suba sus precios del diésel, pero el presidente de la estatal, Eddie Jara, informó que gran parte de la compra de gasoíl común a Vitol SA, a un premio más caro respecto al contrato anterior, irá a parar en el mercado boliviano, donde la estatal sigue comercializando este combustible, según dijo.

De acuerdo con los datos, el gasoíl que vende actualmente la petrolera pública también es proveído por Vitol, a través de otro contrato con dicha firma que data de febrero de este año. No se sabe cuándo se agotará esta provisión, pero esta empresa debía proveer 180.000 metros cúbicos gasoíl, por más de US$ 164 millones. Empero, no se sabe la cantidad de producto que dicha firma ya entregó a la estatal, ni el saldo.

Lea más: Petropar venderá a Bolivia el gasoíl más caro que compró, afirmó Jara

Al parecer, con la nueva compra directa que iba a realizar Petropar se buscaba que tenga más stock de gasoíl más barato, pero como se canceló existen dudas de cómo la estatal seguirá manteniendo sus valores actuales.

Sobre este tema, la estatal respondió ayer lo siguiente: “Petropar aún se encuentra recibiendo gasoíl correspondiente al saldo del contrato anterior, lo que nos permite mantener los precios hasta finales de diciembre. Esto además se va acompañado por la disminución de los precios internacionales en el mes de noviembre. Además, es importante destacar que este logro se debe en gran medida a la colaboración de los operadores, quienes están contribuyendo cediendo parte de su margen para alcanzar este objetivo”, expresó.