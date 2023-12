Advierten inminente saqueo de fondos jubilatorios con apresurado proyecto

El controvertido proyecto de Ley que regula la supervisión del sistema de pensiones sigue generando debates y conflictos en diferentes ámbitos, en tanto que el Gobierno apura su tratamiento en la agenda del Senado para este miércoles. El proyecto que tuvo entrada hace menos de 10 días, ni siquiera fue debatido en audiencia pública y recién ayer obtuvo dictamen, pero figura para ser tratado en tiempo record este miércoles.

Varios legisladores salieron al paso ayer a manifestar su desacuerdo en la forma tan apresurada en que se busca aprobar un proyecto tan sensible y de interés público.

Superintendencia de Jubilaciones: plan ya está cocinado

Al respeto la senadora Kattya González dijo este lunes a ABC Cardinal, que la ley de superintendencia de jubilaciones está prácticamente cocinada por la mayoría colorada, y que la única forma de frenarla sería con una gran movilización ciudadana. Acusó al oficialismo de usar a la oposición para legitimar sus atropellos.

“De esta manera no se puede llevar adelante una discusión seria. Este proyecto tuvo entrada a la Cámara de Senadores el 23 de noviembre y no ha pasado por el filtro de audiencias públicas, de escuchar a las partes, de entender y disipar las dudas que legítimamente tenemos quienes no somos proyectistas”, aseguró.

La senadora recordó que este proyecto afectará la vida de aquellas personas que a través de su esfuerzo y su trabajo realizan sus aportes buscando un retorno en su vejez. Por este motivo, aseguró, pidieron la postergación del tratamiento en comisiones, pero no obtuvieron retorno de los proyectistas

El principal punto de discusión en la nueva versión del proyecto presentado por el Gobierno radica en el artículo 11 que habla sobre la posibilidad de invertir en títulos del tesoro y otros instrumentos y en el artículo 43 que deroga artículos que afectan al IPS, sobre la prohibición de prestar al Estado.

Hay preocupación, dice senador Maidana

Por su parte el senador colorado, Derlis Maidana reconoció que hay preocupación desde varios sectores de la población de que los fondos del IPS se “toquen”. Sin embargo, sostiene que en varias partes de la propuesta se deja en claro que la Superintendencia no tendrá facultades para administrar los fondos de ninguna de las 8 cajas.

Agregó que el artículo 11 menciona que las Cajas solo podrán entre otras cosas: vender, arrendar o invertir en instrumento de banco como bonos y títulos.

A su vez el presidente Santiago Peña aseguró que “no se tocaran” los fondos jubilatorios. Peña, justificó el proyecto de Ley que crea la Superintendencia y aseguró que no se modificarán los estatutos de las cajas ni tampoco la edad para acogerse a la jubilación.

Habrá manifestación contra superintendencia de jubilaciones

Sin embargo, estas explicaciones no convencen a los obreros y jubilados que se mantienen en un firme rechazo y están convocando a una manifestación frente al Congreso para mañana a partir de las 09:00