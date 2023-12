Cierran “canilla” que buscaba apropiarse de los fondos del IPS

En un llamativo y desesperado acto, la bancada cartista logró forzar una sesión extra para aprobar y dar media sanción al proyecto de Ley que regula el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, y que crea la Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. El tratamiento de este polémico plan se dio en medio de un descontento social y desconfianza por parte de la ciudadanía, aunque se introdujeron algunas modificaciones de artículos que fueron muy criticados desde distintos sectores.

No podrán tocan fondos del IPS

Entre los artículos modificados por la presión social fue el número 43° que en texto del proyecto anterior derogaba “por error” el párrafo del articulo 27 de la carta orgánica del IPS que prohibe prestar recursos al Estado, entes descentralizados y municipalidades. De esta manera “se cierra” en parte esta canilla que pretendía el Gobierno para echar mano a los fondos de la previsional. Uno de los puntos más temidos por los jubilados y aportantes.

No obstante, en el artículo 11 inciso b) se mantiene la emisión de bonos como una de las opciones de inversión para todas las EJP, pero que se ajustará a los dispuesto en las legislaciones que tienen cada una de ellas.

En este caso, el IPS tiene prohibición para prestar al Estado y no podrá instrumentar en bonos o cualquier título de deuda, no así los demás fondos de jubilaciones (Caja Fiscal, Caja Bancaria, Parlamentaria, Cajubi, etc), que si podrían financiar al Estado, al estar abierta esta posibilidad.

Eliminan inmunidad legal

Otro de los artículos muy cuestionados fue el número 31 del citado proyecto que ya cuenta con media sanción y que establecía una inmunidad legal a los funcionarios de la superintendencia. Finalmente, este artículo se modificó y el citado articulado dispone que ningún funcionario estará exento de responsabilidad, por su acción u omisión en el desempeño de sus funciones.

En cuanto al deber de la reserva en el artículo 30° dispone que funcionarios de la superintendencia no podrán brindar informaciones o datos bajo reserva de la institución; salvo requerimiento de juez competente y/o expreso mandato de la ley, en la versión anterior no se contemplaba la disposición judicial para acceder a datos.

Préstamos a funcionarios

De acuerdo con el proyecto socializado ayer tras la aprobación en Senado, también se introdujeron cambios en el artículo 10 que en el texto anterior no incluía préstamos a los funcionarios de las Cajas. En este punto, el senador Silvio Ovelar fue insistente en la inclusión de esta modificación, que beneficia también a los funcionarios de las Cajas para acceder a préstamos de los entes, y considerando que algunas instituciones ya llevan adelante esta práctica. Finalmente fueron modificados ocho artículos del texto que ya pasó para su estudio y consideración en la Cámara Baja.