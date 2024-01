Director de la Aneel del Brasil cuestiona actual tarifa de Itaipú

El director general de la La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) del Brasil, una de las reguladoras del sector, Sandoval Feitosa, así como otros de sus directivos, criticaron la tarifa de Itaipú, que podría reducirse a US$ 10/kWmes si no fuese por sus gastos que no están relacionados con la generación de energía, según dijeron.