Aparecen más baches en la “nueva” y encarecida ruta PY09 del MOPC

Vergonzosos baches siguen apareciendo en la “nueva” ruta PY09, más conocida como la Transchaco, pese a que la obra todavía no se inauguró y aún no fue recibida por el MOPC. Ahora las deformaciones aparecieron en el lote 3 (Km 173-Km 250), que se otorgó al Consorcio Avanza Chaco (Ocho A SA-Tecnoedil SA Constructora-Construpar SA). Los ocho lotes terminarán costando US$ 532 millones, tras un sobrecosto de más de US$ 50 millones.