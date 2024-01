Plata del fracasado metrobús ya no se usará para equipar edificios del Puerto

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no permitió que el saldo del préstamo del fallido metrobús sea utilizando para equipar las oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción, por lo que no hay recursos para que las torres puedan contar con mobiliarios, fibra óptica y varias instalaciones más que son necesarias para su habilitación.

El Gobierno anterior pretendía que el Congreso apruebe la reasignación de saldo del empréstito de la fracasada obra para poder utilizar unos US$ 34 millones del remanente del préstamo para invertir en varios ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de los edificios, que costaron US$ 82 millones, pero que hasta ahora son solo torres “fantasmas”.

“Lamentablemente era una alternativa (el saldo del préstamo del metrobús), pero el BID cerró el proyecto de metrobús y reconversión urbana, entonces los fondos no fueron disponibilizados. No hay financiamiento”, indicó la ministra, tras una reunión que mantuvo hoy en la Comisión Permanente del Congreso.

MOPC: No hay presupuesto para equipar las torres

Asimismo, Centurión resaltó que ni siquiera en el presupuesto de este año se previeron los fondos para equipar las torres, pero se mostró optimista al destacar que este año ya se “hará la mudanza” de los ministerios en estas oficinas. Para lo cual indicó que están trabajando en una revisión de todos los anteproyectos para ver cómo van a amoblar de forma austera los edificios.

“Ya hemos definido cuál es la disposición del mobiliario, en cada uno de los pisos, haciendo esto de manera simple, austera y que realmente corresponda al nivel de trabajo digno que se requiere, pero sin ningún tipo de excesos, que consideramos un presupuesto de más de 30 millones de dólares”, aseveró.

Resaltó que toda esta información está a consideración del Presidente de la República, Santiago Peña, para definir el financiamiento de los equipos. “Lo que no se puede esperar es habitar estas oficinas que están realmente ya disponibles, pero hoy es un cascarón que no tiene muebles y no tiene internet. Este año va a ser la mudanza”, acotó.