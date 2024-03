Indignación por “peaje de oro” en los puentes Héroes del Chaco y Remanso

Finalmente ayer se habilitó el puente Héroes del Chaco, que une Asunción con Chaco’i, y en el primer día ya se registró una queja generalizada de los usuarios por el elevado precio del peaje en el nuevo paso, que es de G. 10.000 para los vehículos livianos y G. 17.000 para vehículos livianos con acoplados.

Los automovilistas señalaron ayer, durante un recorrido de este diario, que con la tasa actual deben pagar G. 20.000 por día (ida y vuelta) para poder cruzar, por lo que parte importante del salario, unos G. 500.000 mensuales, tendrán que destinar sólo en el peaje.

En el puesto de Remanso la tarifa también se duplicó, de G. 5.000 a G. 10.000 para los vehículos livianos, para igualarlo con la tarifa del peaje del nuevo puente, por lo que también hay una indignación e incluso ya hubo movilizaciones por parte de los pobladores de Villa Hayes, que exigen que la tarifa se reduzca.

Algunos conductores adelantaron que tendrán que dejar sus autos en sus casas y tolerar el pésimo transporte público, pues así como están las cosas no tendrán otra alternativa. Ayer varios ciudadanos nuevamente se movilizaron en la cabecera del peaje de Remanso para exigir una reducción de la tarifa.

Pocos automovilistas utilizaron la vía en el primer día

En el recorrido de ABC Color también se pudo corroborar que son pocos los que ya optaron por utilizar ayer el puente Héroes del Chaco, pues la infraestructura que costó US$ 129 millones, tras un sobrecosto de US$ 19,2 millones, no fue habilitado para camiones e incluso el MOPC anunció ayer que multará a los vehículos pesados que quieran cruzar por el paso. El monto de la multa será de hasta 10 jornales mínimos, lo que equivale a G. 1.030.910, según la institución.

La excusa del ministerio, para no habilitar el paso a vehículos pesados, es que en varias calles de Asunción rigen prohibiciones para el tránsito de camiones, como por ejemplo, en la Avda. Costanera Norte y su conexión con la Avda. Primer Presidente, donde “existen restricciones considerando el entorno vial y el área urbana en que están comprendidos”, justificó la institución, y destacó que el puente “fue diseñado para soportar todo tipo de rodados, incluso los de gran porte”.

Respecto a la queja generalizada de la ciudadanía sobre el elevado precio de los peajes en el nuevo puente y en Remanso, el viceministro de finanzas, Marco Elizeche, señaló que se entiende que no sea “una decisión popular” y que comprende la “molestia de la gente”, pero que “si no se recauda a través de los peajes los recursos necesarios para hacer los mantenimientos se deberá recurrir a nuevas deudas, que terminamos pagando todos”.

“Es una discusión que debemos llevar entre todos, para ver cuál es la mejor forma de financiar el mantenimiento vial, si financian los que usan o financiamos todos”, acotó Elizeche.

Ya se decomisó mercaderías en el nuevo puente

Funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ya comenzaron a realizar controles en el nuevo puente Héroes del Chaco e incluso ya decomisaron mercaderías aparentemente de contrabando o que están prohibidos ingresar al país, según informaron. Esto, pese a que la dependencia todavía no tiene un puesto de control en el paso, por lo que por ahora se está instalando en la zona del peaje. “Desde la apertura del puente nosotros vamos a realizar los controles en el lugar”, informó el oficial inspector Luis Benítez.

La Patrulla Caminera, por su parte, también se encuentra apostada en el lugar para controlar el cumplimiento de lo establecido en la resolución del MOPC que establece la circulación solo para vehículos livianos.