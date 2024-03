Itaipú: desmienten acuerdo sobre tarifa hasta finales del 2023

“El Acuerdo Lugo-Lula, del 2009, no establece, en ninguna de sus cláusulas, que la tarifa debía ser invariable hasta el 2023; es falso”, aseguró el exjefe del equipo paraguayo de negociadores de los reclamos paraguayos al Brasil en Itaipú durante el gobierno de Fernando Lugo, el Ing. Ricardo Canese.

El desmentido se da debido a que el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, dijo en conversación con la vocera del gobierno, Paula Carro, respaldado por el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, que en el entendimiento entre los gobiernos de Paraguay y Brasil, en 2009, se estableció una tarifa que debió estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2023.

Ramírez añadió que la definición de la tarifa de Itaipú siempre fue de carácter político. “La tarifa nunca derivó de esa ecuación (Anexo C) y de las variables que contiene esa ecuación (...) Son casi US$ 400 millones que Paraguay dejó de percibir y que estaban destinados a los programas de acción social y programas de desarrollo de infraestructura”, añadió.

El Ing. Canese agregó que lo que hizo el gobierno de Mario Abdo Benítez fue una barbaridad al bajar al tarifa común de Itaipú sin ejercer al mismo tiempo la soberanía y exportar a precios de mercado la energía que no consumíamos. “Pudo bajar, y no sólo a una tarifa intermedia, sino al costo, como establece el Tratado, pero simultáneamente debió exportar, a precio de mercado, la energía que no consumíamos, con la cual no sólo no hubiéramos sufrido ningún perjuicio, sino que el Paraguay habría ganado mucho más”, criticó.

Total desconocimiento

Por su parte, otra alta fuente del equipo negociador de las tarifas de Itaipú del 2022 y 2023 indicó que no existe ese acuerdo del 2009 que mencionan tanto el canciller como el ministro Giménez.

“Demuestran total desconocimiento. Dicen que la tarifa fue política y no es así, se negociaba año a año”, aseguró. Explicó el motivo por el cual fueron iguales las tarifas durante 12 años, desde 2009 hasta el 2021 fue porque “la deuda seguía y había que pagar US$ 2000 millones por año, pero cuando la deuda bajó, debía ajustar también la tarifa y se consiguió en la negociación la tarifa intermedia entre lo que Brasil y nosotros planteábamos”, señaló.

Agregó que el año pasado, debió bajar ya la tarifa a US$ 10 MW-mes por exigencias del Anexo C, dado que todavía quedaba una parte por pagar ese 28 de febrero del 2023, se consiguió una tarifa en US$ 16,71 MW-mes.

Al respecto, el ministro de Industria, Javier Giménez, había señalado que “durante 12 años se manejó una tarifa de US$ 22,60, entonces, luego en los últimos dos se bajó a 16,70″.

Nuestra fuente, que prefirió el anonimato, enfatizó en que en ningún momento hubo un acuerdo o una obligación de mantener la tarifa de Itaipú hasta finales del año 2023. “O que muestren tal documento”, dijo.

“Es un invento que tiran y realmente lo que están haciendo es abrir el paraguas porque se dan cuenta de que no van a conseguir subir la tarifa 2024, como pretendían, señaló.