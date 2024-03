Emisión de Semana Santa: MEF coloca hoy bonos a través del BCP

La emisión global de bonos autorizada para el mercado paraguayo asciende a poco más de G. 2,5 billones (US$ 345 millones al cambio presupuestado), pero el monto de esta primera operación no fue divulgada por el Ministerio de Economía.

El pliego de bases y condiciones de la licitación establece que el monto a adjudicar para cada subasta se determinará conforme a los requerimientos presupuestarios del ejercicio fiscal y de acuerdo a la instrucción del Comité de Colocación de Títulos en el marco del monto total del programa aprobado.

Tras esta primera colocación de Semana Santa, el MEF tiene calendarizado en el año otras tres subastas más de títulos de deuda: el 26 de junio, el 25 de setiembre y el 10 de diciembre.

El nuevo endeudamiento público es para obtener fondos que permitan financiar los gastos presupuestados, principalmente para cumplir con los vencimientos de deuda o “bicicletear” la deuda y obras de infraestructura.

Deuda autorizada por ley de presupuesto

La colocación programada se realizará en el marco de lo que dispone la Ley N° 7228/2023 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, que autoriza emitir bonos por un monto total de hasta US$ 532,5 millones o su equivalente en guaraníes.

Una primera parte de este monto autorizado por el PGN ya fue colocado en el mercado internacional a inicios del mes de febrero por alrededor de US$ 187,5 millones, que formó parte de un paquete total de US$ 1.000 millones.

Esta emisión estaba conformada igualmente por bonos autorizados por Ley N° 7218/2023 de medidas extraordinarias de gestión, por un monto de aproximadamente US$ 380 millones para pagar las deudas a constructoras y farmacéuticas; y la ley de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deudas.

Los referidos bonos soberanos fueron colocados de la siguiente manera: en guaraníes por valor de 3,6 billones (equivalente a US$ 500 millones) y en dólares por un monto de 500 millones, totalizando así los US$ 1.000 millones de nuevas deudas.

Deuda pública total al mes de enero

En el mes de enero el saldo de la deuda pública total, administración central más entidades descentralizadas, alcanzó US$ 16.579,8 millones, lo que equivale al 36,4% del PIB, de acuerdo con los datos del MEF.

De este modo, la deuda en bonos asciende a US$ 8.355,9 millones y equivale al 50,4% del total; con préstamos asciende a US$ 7.646,1 millones y equivale al 46,1%; mientras que vía ley llave en manos suma US$ 577,7 millones y equivale a 3,5% del total.

El MEF menciona que el 89,4% de la deuda de la administración central se encuentra denominada en dólares estadounidenses, debido a que desde 2013 se realizaron emisiones en los mercados internacionales de títulos de deuda del Tesoro nacional denominados en dicha moneda.