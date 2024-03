¿Hay menos pobres? Esta es la respuesta de organizaciones sociales a los datos del Gobierno

Más de 157.000 paraguayos salieron de la pobreza total y más de 65.000 personas abandonaron la pobreza extrema, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, hay más puestos de trabajo y la inflación pudo ser reducida, según el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Ante estos números, muchas organizaciones civiles reaccionaron y dieron su parecer.

Desde la Articulación Nacional de Ollas Populares, María Denis lamentó esas cifras y afirmó que demuestran total desconocimiento de la realidad social. Contó que a diario dan de comer a cientos de ciudadanos que están en situación de pobreza.

“Seguimos sin tener los recursos y seguimos trabajando, haciendo todas estas actividades para poder conseguir. Tenemos un gasto de G. 2.500.000 a G. 3.000.000 que cada ‘ollera’ está poniendo de su bolsillo, de su trabajo, para solventar las ollas populares, esa es la realidad”, enfatizó para ABC TV.

Denis resaltó que el Gobierno no conoce la realidad de las comunidades. “Claro que van a decir que bajó la pobreza si ellos no vienen a visitarnos, no saben nuestra vida cotidiana en las comunidades”, enfatizó.

Si bien las ollas populares reciben algunos ingredientes, destacó que deben comprar los más costosos, como verduras, huevos y carnes, cuyos precios están muy elevados. “La canasta familiar nos está por matar a los pobres”, lamentó

La pobreza en el campo

Por parte de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez también criticó los datos y señaló que los parámetros que tienen en cuenta no condicen con la realidad. Señaló que para el Gobierno una familia que recibe G. 600.000 al mes ya sale de la pobreza en el campo, pero hoy no se vive con eso.

“La vara de la medida para ellos es que si tenés G. 600.000 en el campo ya no sos pobre. Pero ahora solo para pagar electricidad una familia necesita en promedio G. 180.000. Ahí no entran carne, aceite, jabón, todo lo que sí o sí necesitás. Si tu familia va a la escuela, debés pagar combustible para tu moto al menos”, mencionó.

Señaló que es “imposible llevar una vida digna” con un ingreso de G. 600.000 por familia. “Para ellos esa es la medición, que realmente no consideran ni un poco el desarrollo que necesita la familia campesina y el pueblo en general”, lamentó.

Finalmente, expresó que más que nunca se necesita una reestructuración económica para poder enfrentar y disminuir la pobreza, no solo en las estadísticas.