Hay menos pobres, más trabajo y menos inflación, según ministro de Economía

Más de 157 mil paraguayos salieron de la pobreza total y más de 65 mil personas abandonaron la pobreza extrema, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que dio a conocer este martes el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, asegurando que las políticas económicas del Gobierno están dando resultados.

“Entre 2022 y 2023 la tasa de pobreza total disminuyó del 25,5%, a 22,7%, es decir, durante el año pasado se ha observado una disminución del 2,8% en lo que se refiere a la tasa de pobreza total. Y en cuanto a la tasa de pobreza extrema, también se ha visto un comportamiento positivo, y ha pasado del 6,1% al 4,9%, representando una disminución del 1,2%”, aseguró.

Resaltó que la mayor parte de la pobreza y la correspondiente reducción se concentra en las zonas rurales, que es donde están los sectores más vulnerables dentro de nuestro país. Agregó que las reducciones en la pobreza no son eventos casuales, son el reflejo de las políticas económicas que se han venido implementando de un tiempo a esta parte.

Según gobierno, hay 100.000 nuevos puestos de trabajo

Fernández Valdovinos dijo que esta situación demuestra cómo la macroeconomía llega finalmente a la microeconomía, por lo menos para aquellos sectores más desprotegidos, lo que se ve en sus indicadores, los cuales, uno de los determinantes es la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo.

“Se tuvo un crecimiento económico mayor al esperado, inicialmente 4,7%. Nosotros siempre hemos enfatizado de que si bien demora la cuestión de la macro, termina llegando al bolsillo de la gente a través de la creación de empleo a través de mayor dinamismo económico. Respecto al mercado laboral del Paraguay, tuvimos que con la recuperación económica se han generado más de 100.000 puestos de trabajo el año pasado”, indicó.

Agregó que esto se refleja en una disminución del desempleo, cuya tasa de ocupación pasó del 65% al 67%, que también ha disminuido en el cuarto trimestre.

Control de la inflación en Paraguay, dice ministro

El ministro de Economía dijo que el tercer elemento clave es el control de la inflación, la cual pudieron reducirla en muy poco tiempo gracias a las políticas implementadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), llegando a la meta establecida del 4% al año, cerrando por debajo de la meta establecida en un 3,7% el año pasado.

“Esto ha sido fundamental para mejorar el poder adquisitivo de la gente para que se preserve el poder adquisitivo de los ingresos de la familia y de las personas y que, por tanto, también esa gente que está en una situación más vulnerable no sufra el acoso de la inflación”, aseguró.

Indicó que el ingreso promedio de los trabajadores, si uno ve en general, tuvo un incremento del 8,6% a nivel nacional y con una inflación de menos del 4%, lo que se tiene es que el ingreso real de los trabajadores a aumentado el año pasado, por tanto, tiene mayor capacidad para adquirir los bienes y servicios que necesita, es decir, esta mejora en el bolsillo de la gente ha permitido también esta disminución en los índices de pobreza.

Tekopora y adultos mayores

Fernández Valdovinos dijo que en términos de política económica, las transferencias monetarias en el programa Tekopora, que se efectuaron a partir de agosto con el nuevo gobierno, se ha incrementado en un 25% el valor de esas transferencias monetarias.

“Para esa familia que no tiene nada esta transferencia monetaria es fundamental y aún más con este ajuste del 25% que se hizo el año pasado y que ha permitido de cierta manera que ese poder adquisitivo de la transferencia que se había deteriorado a lo largo de todo el tiempo y que era básicamente un cuarto del valor, ya se había perdido a lo largo del tiempo vuelva a recuperar su poder adquisitivo”, afirmó.

Aseguró que básicamente se evitó que más de 156.000 personas caigan en la pobreza y más de 110.000 personas en pobreza extrema.

Arancel cero está garantizado, según ministro

Carlos Fernández Valdovinos fue consultado por los fondos de Arancel Cero que se ven comprometidos con el proyecto de Ley Hambre Cero del Gobierno de Santiago Peña, los cuales aseguró que están garantizados.

“Eso está garantizado que va a continuar con el tiempo, y me dice ¿está blindado? No está blindado, como siempre digo, es una cuestión de usar mejor los recursos que tenemos muchas veces, no es una cuestión de que no existen los recursos, sino de buscar los recursos y utilizar de buena manera. Vamos a trabajar con el equipo técnico de tal manera encontrar esos recursos, pero esos recursos están ahí y pueden estar tranquilos de que el arancel cero va a continuar“, respondió.

Dijo que con los mismos recursos, sin cambiar tasa impositiva alguna, fueron capaces de garantizar en el presupuesto general de gastos de este año US$ 300 millones para medicamentos, el escalafón docente de 5 años y el salario mínimo profesional que tuvo que ser ajustado por la inflación para los maestros, los recursos necesarios para los útiles escolares.

Por último, se declaró un creyente en lo que es el capital humano y su importancia para los países, por lo que va a ser el primero que va a pelear para que la Universidad tenga realmente los recursos que sean necesarios para la mejor formación de los estudiantes universitarios del Paraguay.