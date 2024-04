Comité de Yacyretá se reunió en Argentina pero no se conocen los resultados

Aunque no se tuvo información sobre las definiciones que se alcanzaron ayer, desde el vecino país, la entidad publicó que se llevó cabo la reunión N° 1334 del Comité Ejecutivo, encabezada por los directores ejecutivos de Paraguay y Argentina, Lic. Luis Benítez e Ing. Alfonso Peña, respectivamente, además de funcionarios de ambas márgenes del río Paraná.

Cabe recordar que la deuda acumulada del gobierno argentino en el contexto de Yacyretá supera a la fecha los US$ 200 millones, según informó recientemente el Lic. Benítez. Detalló que del monto global, US$ 123 millones adeuda el gobierno argentino al Tesoro paraguayo, en tanto que por “gastos de funcionamiento” de la EBY, debe US$ 85 millones.

Otra traba, además, que impide a la entidad tomar decisiones importantes es la falta de la conformación del Consejo de Administración que represente al lado argentino.